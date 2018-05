Garrido se propone, "como Suárez", gobernar desde el centro sin perder las señas de identidad del PP

Durante su discurso en el Pleno de investidura que se ha celebrado este jueves en la Asamblea de Madrid, Garrido ha incidido en que entró en política guiado por la forma de entender la política y la vida del expresidente Adolfo Suárez y que es con su ejemplo con el que pretende gobernar.

"Éste dijo que el centro es síntesis y no desierto, aproximación y no equidistancia, dinámica y no indefinición, y que por eso el reformismo coincide con el centro. Con ese centro desde el que me propongo gobernar", ha sostenido.

Así, Garrido ha evocado también a los principios de su formación. Entre ellos ha destacado la libertad, pues son un partido "que trata de proporcionar los medios para que las personas elijan, tomen sus decisiones y puedan sacar adelante su proyecto de vida".

En esta misma línea, ha defendido que rechazan el "intervencionismo", ya que abogan porque "ciudadanos y empresas dispongan de sus propios recursos, sin renunciar por ello a pedirles el esfuerzo necesario para ejercer la solidaridad". "Somos un partido que cree en un fiscalidad moderada", ha apostillado.

Por otra parte, también ha sostenido que su partido cree "profundamente en la familia". "No necesitamos perdernos en interpretaciones complejas de lo que es la familia, porque lo tenemos muy claro: un núcleo de personas que se quieren, que se cuidan y que se apoyan en los momentos de dificultad. Una institución que es la base de cualquier sociedad, y que merece todo nuestro respaldo", ha dicho.

Además, Garrido ha hecho hincapié en que los 'populares' son un partido "comprometido con España", una "gran nación" en la que creen y a la que quieren. Para el candidato del PP, "la nación es una gran familia, en la que nadie puede desentenderse de los demás, en la que todos son solidarios con la suerte y el destino de nuestros compatriotas".

Por estos principios, ha destacado el presidente en funciones, los que aspiran a gobernar saben que forman parte "de una tradición y una escuela política, la del centro reformista español, que concibe la política ante todo como una labor de equipo y de perseverancia en el tiempo".