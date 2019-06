Garrido reconoce que Podemos vive "un bache", pero ve "unidad alrededor de la Ejecutiva, más allá de las discrepancias"

La diputada vasca de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha reconocido que la formación morada vive "un bache", tras los resultados de los dos últimos comicios, aunque ve "alrededor de la Ejecutiva cierta unidad, más allá de discrepancias".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Garrido ha confiado además en que Ana Colau sea la próxima alcaldesa de Barcelona, aunque ha considerado que en Madrid "el llamado 'trifachito' y las tres derechas se van a poner de acuerdo para gobernar".

Tras reconocer que no ha leído el escrito del ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, quien ha pedido la celebración de una Asamblea Ciudadana para afrontar el futuro del partido morado, Garrido ha recordado que son los estatutos los que establecen los plazos, de tal forma que "no tocaría hacer ahora un 'Vistalegre 3', aunque es verdad que hemos dicho que los resultados no han cubierto las expectativas".

"Hemos resistido en un contexto muy complicado, pero hay que hacer autocrítica y repensar cómo fortalecemos el proyecto. De hecho, el sábado iremos a Madrid, ya que se ha convocado el primer consejo ciudadano estatal tras las elecciones y debatiremos para ver cómo empezamos a caminar", ha sostenido.

A su juicio, aunque en cualquier partido "existen discrepancias", en Unidas Podemos "a determinadas voces se le da un altavoz importante". No obstante, ha reconocido que la formación está "en un bache" tras las dos últimas contiendas electorales pero "veo alrededor de la Ejecutiva cierta unidad y solidez en el proyecto, más allá de las discrepancias". "No creo que las discrepancias sean malas sino que se airean demasiado", ha lamentado.

Por contra, ha destacado que Unidas Podemos sigue siendo "un agente político estratégico para construir un gobierno progresista", pese a que en las autonomía "sí hemos sufrido mayor varapalo". "Eso tiene que ver con algo a repensar como es nuestra estructura territorial que es muy débil. Quizá hemos dedicado demasiado tiempo a trabajar en las instituciones y en la calle y poco a pensar en la estructura organizativa", ha considerado.





GOBIERNO DE COALICIÓN

Garrido, que ha insistido en que Unidas Podemos es un "actor estratégico fundamental para hacer políticas que respondan a las necesidades de la gente", ha defendido que los 42 diputados de que disponen en el Congreso "son fundamentales y esperamos que el PSOE esté en esa línea" de cara a conformar un gobierno de coalición en el Estado.

"Es fundamental que estemos en el gobierno. Necesitamos un gobierno estable y fuerte, y con 124 diputados --los que cuenta el PSOE--difícilmente se puede hacer. Tenemos retos importantes como los de la agenda social y eso no se puede hacer un gobierno débil. Además, hay que poner una solución al conflicto territorial y para eso es necesario que Unidas Podemos esté en el Congreso. No es un antojo ni tiene que ver con una posición de soberbia", ha advertido.

Asimismo, ha considerado que es "fundamental que Unidas Podemos esté en el Congreso" porque no se está en un sistema bipartidista, sino multiparditista y "tenemos que parecernos a Euskadi y Europa donde los gobiernos de coalición son el pan de cada día".

Para integrar ese Ejecutivo de coalición, ha considerado que podrían estar también los partidos nacionalistas vascos y catalanes, aunque es una cuestión que deberá "tejer" Pedro Sánchez. "Hay un montón de posibilidades y espero que Sánchez se esfuerce un poco más de lo que lo hizo con la moción de censura y sea él quien llame y busque los acuerdos", ha añadido.

Respecto a un hipotético pacto entre PSOE y Cs, Garrido ha afirmado que "la tendencia a la derecha y a Ciudadanos --por parte de los socialistas-- se ha visto estos meses" y ha incidido en que ha habido "voces en el propio partido que se lo piden e incluso desde fuera le dicen que pacte con Cs". "Espero que Sánchez mire a lo que piensa la mayoría social y lo que le dijeron sus bases la noche electoral. Espero sea valiente y haga un gobierno progresista", ha confiado.

Asimismo, ha lamentado que se venda la idea de que "se nos ha antojado estar en el gobierno" y ha subrayado que si Unidas Podemos quieren estar en el Ejecutivo es "para desarrollar ciertas políticas públicas fundamentales y para ello pactarán con el PSOE ejes estratégicos a desarrollar que permitan fortalecer derechos sociales".