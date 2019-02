Garrido: "Podemos, Vox y Ciudadanos surgieron por una etapa lamentable del PP en la que tuvimos personas corruptas"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, considera que partidos como Podemos, Vox o Ciudadanos surgieron en su día, "como respuesta al PP", en una "etapa lamentable" de los 'populares' con "personas corruptas".

"Yo creo que los partidos nuevos que han surgido, Podemos en el extremo de izquierdas, Vox en el extremo de la derecha o Ciudadanos, como respuesta al PP, surgieron fundamentalmente por una etapa lamentable del Partido Popular, en la que tuvimos personas corruptas", ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press.

Preguntado por qué parte de culpa puede tener el PP sobre la situación actual de Vox, Garrido ha indicado que en lo anterior es la "gran clave de todo lo que ha pasado" en España durante estos años. "Después hay otras cosas y seguramente nuevos elementos a evaluar, pero creo que esta fue la gran clave por la que a nosotros se nos penalizó, sobre todo, en el año 2015", ha considerado.

Sin embargo, cree que eso, "afortunadamente" ya lo han superado y que han dado muestras de ello, tanto con medidas para evitar que casos así se vuelva a producir como con muestras de haber "renovando a muchísimas personas en las estructuras del partido". "Y yo creo que eso ahora mismo ya no es un elemento para que los ciudadanos puedan tenerlo en consideración", ha dicho, para valorar, por ejemplo, el papel de la Comunidad, que ha denunciado ante Fiscalía irregularidades que ha detectado.

"Evidentemente, yo preferiría que no existieran partidos que han surgido a la izquierda o la derecha del Partido Popular, pero es verdad que también tuvimos que hacer una reflexión de por qué había ocurrido y fundamentalmente tuvo que ver la corrupción en un momento de crisis, donde además surgían casos de personas que se enriquecían ilícitamente desde nuestro partido... obviamente no podía traer nada bueno.Pero todo eso, yo creo que está absolutamente superado", ha insistido.

Sobre a quién tiene que temer más el PP, si a Ciudadanos o a Vox, Garrido lo tiene claro: "Ninguno han venido a echarnos una mano". "Lo digo porque a veces hay gente que cree que es que están para ayudarnos y no, Ciudadanos y Vox han venido para ver si pueden desbancarnos y llevarse a nuestros votantes. Que nadie se equivoque, no son nuestros amigos ni vienen a ayudarnos", ha advertido.

Y es que ha insistido en que "lógicamente" estos partidos vienen a competir por su electorado y a tratar de conseguirlo. "Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar a los dos igual que al resto. Son partidos que lo que aspiran es a ganarnos, por lo que nosotros también tenemos que poner de manifiesto sus contradicciones, sus equivocaciones y las cuestiones programáticas que creemos que no son buenas para los ciudadanos", ha añadido para insistir en que todos los partidos son "a priori adversarios del PP".

HABRÁ QUE PACTAR

Garrido también se ha referido a los posibles pactos con ambas formaciones y ha asegurado que es partidario de ganar por mayoría absoluta, que aunque está "muy denostada" a él le "encantaba". Pero sabiendo "que esto no es así y que parece que no va a ser así, pues obviamente que lo que hay que hacer es salir a ganar, a sacar un muy buen resultado que permita lógicamente liderar el proyecto de Gobierno y después pues seguramente habrá que contar con otros grupos políticos", ha reconocido.

Para Garrido, las líneas rojas están "muy claras" y además de las "estrictamente constitucionales", que, a su juicio, no hay que debatirlas, están las políticas, las programáticas. "Yo creo que no hay que pactar o no pactaría jamás con un partido que creyera que hay que subir los impuestos o que creyera que hay que acabar con enseñanza concertada", ha apuntado.

Dicho esto, cree que el PP "tiene que saber salir a ganar y ganar bien y después, obviamente tendrá que contar con aquellos grupos políticos que se encuentren un poco en su espectro ideológico y que le permitan gobernar" porque, "honestamente", pensar que el PP va a ganar por mayoría absoluta "no es una opción viable".

Preguntado sobre con quién se sentiría él más cómodo, ha recordado que ha estado esta Legislatura "sustentado parlamentariamente en muchas ocasiones por Ciudadanos" y que se ha sentido "cómodo". Con Vox, si lleva un programa que el PP puede aceptar porque no sea contrario al suyo, y al final necesitan de su apoyo "pues habrá que hacerlo". "Preferiría que no fuera así, que voláramos solos, pero las mayorías absolutas a día de hoy no son viables en España", ha insistido.

EL PP LO TIENE CLARO: LA POSICIÓN DE CENTRO

Garrido también ha sido preguntado por si cree que con el nuevo PP está sacrificando al votante de centro, a lo que ha respondido que no, destacando que tanto el líder del partido, Pablo Casado, como los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, respectivamente, son "personas absolutamente centradas".

"Sé que hay ese debate, si el PP se está escorando más a la derecha o no pero sinceramente creo que no y que lo tenemos todos claro. La posición del Partido Popular es la posición del centro, del centro derecha si se quiere, pero del centro y ahí es donde se ganan las elecciones", ha sostenido.

Para Garrido, esa es la "postura correcta y lo demás no sirve de mucho". De hecho, considera que los extremismos o radicalismos "nunca han prestado ningún servicio a la sociedad española porque la política tiene que estar fundamentalmente para cohesionar la sociedad en libertad". "Creo que es el trabajo de la política más allá de ideologías", ha apostillado.

Por lo tanto, cree que los españoles y los madrileños "seguirán apostando por propuestas centradas, y no por extremismos de derecha ni izquierda" que "al final acaban tocándose en ese deseo de uniformar y de imponer sus criterios a toda una sociedad cuando son además partidos absolutamente minoritarios".

Por eso, Garrido cree que el PP "va a seguir la senda que ha tenido siempre de centro derecha", una posición que obliga "también a un cierto equilibrio" entre los mensajes que lanzan porque hay personas que están, seguramente como él, "más en el centro, el puro centro, que vienen incluso de partidos como era el CDS" y personas "un poco más a la derecha, pero siempre en ese espacio de políticas centradas y moderadas". "Salirse de ahí sería un error grave del Partido Popular", entiende Garrido.

CASADO: EL LÍDER QUE NECESITABA EL PP

En este sentido, Garrido cree "sinceramente" que Pablo Casado es el líder que necesitaba el PP, "una persona que viene con ideas renovadas, una persona joven y con talento". "Yo creo que hay jóvenes muy listos y jóvenes menos listos y mayores muy listos y mayores menos listos. Yo creo que lo que importa es el talento y la capacidad política y Pablo Casado la tiene", ha afirmado.

Además, entiende que ha venido a traer "un mensaje renovado y fresco", que también "hacía falta", porque "al final un líder lo que tiene que generar es ilusión y dar la impresión de que hay un salto hacia adelante del partido que dirige". "Pablo lo está haciendo muy muy bien y las pruebas son que afortunadamente las cosas nos van mejor", ha añadido.

Así, ha señalado que han tenido un reciente resultado en Andalucía "muy bueno en el que no ha sido ajeno la presencia de Pablo Casado" sino todo lo contrario. Garrido cree que "ha sumado y ha sido un plus que él echara el resto en Andalucía". "Y no sé si todos lo hubiéramos hecho, porque también era un riesgo si no salían las cosas bien y él decidió apostar por darlo todo", ha admitido.

"Yo creo que el PP, bajo el liderazgo de Pablo Casado, va a ir a mejor", ha señalado Garrido, para insistir en que ha recogido el partido "en un momento complicado y también eso hay que resaltarlo".