Garrido descarta que Pedro Sánchez esté detrás de la filtración del máster de Cifuentes

El presidente electo de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha descartado este lunes que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, este detrás de la filtración de la información relativa al máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha reiterado que, a su parecer, la exdirigente sí lo cursó.

En declaraciones a 'Onda Cero' recogidas por Europa Press, Garrido ha sostenido que tras conocerse que el profesor Salvador Perelló, militante del PSOE, fue el filtrador de la información, sí que creía que Sánchez debía dar explicaciones al haber un "nexo de unión" entre ambos.

Y es que, el PP llegó a pedir que el líder socialista compareciese en la comisión sobre la polémica del máster que quería impulsar Ciudadanos pero que finalmente no llegó a materializarse. Garrido no ha mostrado arrepentimiento sobre su posición en ese momento porque considera que un portavoz, cargo que ostentaba en ese momento, da explicaciones en función de la información que tiene.

Garrido ha reconocido que existe un debate sobre de dónde provino la información pero ha indicado que, a su parecer, no viene de "fuego amigo". El presidente electo ha incidido en que el tema no está "cerrado" porque se encuentra judicializado aunque sí lo está políticamente tras la dimisión de Cifuentes. No ha querido desvelar las conversaciones que mantiene con la exdirigente después de que abandonara la política aunque ha insistido es que tanto "una gran amiga" como "una gran persona".

También se ha referido al asunto del vídeo, en el que se habría pillado a la expresidenta supuestamente hurtando cremas en un supermercado. Así, ha sostenido que es "escandaloso, desde el peligro que supone para la sociedad que esto ocurra, que alguien haya guardado unas imágenes durante años que hay que destruir obligatoriamente por ley". "Es terrible que alguien haya sido capaz de eso", ha dicho para a continuar incidir en que "habría que averiguar quién lo ha hecho".