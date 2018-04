Garrido ve "de lo más razonable" que Génova tome las riendas de las negociaciones con Cs para salvar a Cifuentes

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntados por los periodistas por si se sentían desautorizados en el PP de Madrid, el también secretario regional del partido ha señalado que "no le parece mal" que Génova intente reconducir las negociaciones fallecidas entre ambos partidos sobre la comisión de investigación, "que lamentablemente se ha producido por no haber aplicado más rigor a la comisión". "No me parece mal. Me parece muy bien que intervenga a todos los niveles para dar una solución a un tema tan importante como éste", ha añadido.

Eso sí, Garrido ha asegurado que desconoce el contenido de las conversaciones entre la dirección nacional del PP y de Ciudadanos. "Me parece razonable que ante una situación en la que nos jugamos el futuro de la Comunidad lógicamente estén hablando pero desconozco el nivel en el que están hablando", ha añadido.

"NO ES RAZONABLE QUE CS PUEDA PEDIR 12 COMPARECIENTES Y PP NINGUNO"

El consejero de Presidencia también ha subrayado que el Grupo del PP en la Asamblea de Madrid apoyó "desde el principio" la comisión de investigación sobre el máster de la presidente regional. "Simplemente pedimos el viernes que nos enviara el escrito correspondiente. No se nos envió y fue el mismo lunes cuando se lo enviaron a nuestro portavoz (Enrique Ossorio). Lo teníamos que analizar con un mínimo de rigor y dimos una contrapropuesta para que se cambiara el objeto de la comisión y pedimos una serie de comparecientes que aportaran luz a la comisión", ha dicho.

En este punto, Garrido ha reprochado a Ciudadanos que vetara los candidatos a comparecer propuestos por el PP, la mayoría miembros del PSOE, porque entendían que desvirtuaría la comisión. "No si es razonable que Ciudadanos pueda pedir 12 comparecientes y el PP ninguno. A nadie le cabe en la cabeza que un grupo pueda aportar 12 y otro, que tiene 48 diputados, no pueda aportar cinco o seis. No me parece ni muy justo ni muy proporcionado", ha reflexionado.

El secretario general del PP de Madrid considera que el asunto es "muy importante y hubiera merecido más análisis" por parte de la formación naranja, a la que afea "cierta precipitación". "Ciudadanos creo que es un partido que, más allá de las diferencias que hemos tenido, siempre ha aplicado el rigor, pero en este asunto ha faltado un poco más de análisis y que llegáramos a una formulación razonable porque nos ayudará a clarificar el asunto del máster", ha agregado.

A pesar de todo ello, Ángel Garrido se ha mostrado "abierto" al diálogo con Cs, ya que insiste en que la comisión de investigación puede ser un gran órgano "para aclarar lo que ocurrió y lo que ha ocurrido" a través de un "acuerdo razonable para todos". "Cuentan con el apoyo de los diputados del PP para que esta comisión se celebre", ha sentenciado.