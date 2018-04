Garrido sobre Cifuentes: "Sus amigos y familia tenemos que apoyarla y estar con ella"

En declaraciones a los medios antes de reunirse con el Grupo Popular en la Asamblea, Garrido ha explicado que ha hablado con la exdirigente madrileña "en las últimas horas" y "permanentemente", porque "nadie estaría bien en una situación como esta". "Las personas que somos amigos suyos y su familia tenemos que apoyarla y tenemos que estar con ella", ha dicho.

Sobre la decisión de que Cifuentes abandone o no su escaño como diputada en el Parlamento madrileño, Garrido ha indicado que ella no le ha comentado nada y cree que es una decisión que tiene que tomar ella y que lo hará (tomar esa decisión) "en los próximos días". En el caso de mantenerse como presidenta del PP de Madrid, es una decisión que "no le compete a ella, sino a la dirección nacional y ellos son los que tendrán que tomar la decisión".

Al ser cuestionado sobre si desde el PP tienen decidido ya cuál será el candidato a ser investido como presidente autonómico, Garrido ha vuelto a insistir en que es la "dirección nacional la que tiene que tomar la decisión".

"Las cosas hay que pensarlas sin pausa y sin prisa, hay que reflexionar bien y por tanto yo creo que lo harán en el plazo que ellos entienden que es el menos posible", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que "los 48 diputados del PP son candidatos limpios".

"Yo he estado siempre donde me dice mi partido y si me eligen porque tengo que estar en un sitio u otro lo acataré como siempre. No se trata de que te guste o no, no entiendo así las responsabilidades. A mí no me gusta estar de presidente en funciones, no me hubiera gustado estar aquí jamás, nunca y, sin embargo lo hago", ha apostillado.