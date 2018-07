Garrido asegura que ni Casado ni Sáenz de Santamaría le han ofrecido ser candidato a la Comunidad en 2019

"Ni me lo han prometido, ni yo dejaría que lo hicieran porque yo creo que el candidato debe ser quien pueda ganar elecciones. Debemos estar siempre sometidos al máximo interés del partido que es en cada momento el que tenga mejor proyección y mejores posibilidades. Ese es al que hay que elegir", ha señalado en una entrevista concedida al Canal 24 horas y recogida por Europa Press.

Garrido, que en un primer momento apoyó en la carrera por el liderazgo del PP a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ha señalado que todavía es "prematuro" posicionarse porque precisamente "para analizar los resultados, para hablar entre ellos y para tomar las decisiones que crean oportunas" se dejaron esos 15 días entre la primera vuelta y la segunda.

En cuanto a la posibilidad de que se llegara a constituir una lista única antes del Congreso del partido, Garrido ha señalado que dependerá de los candidatos y que, por el momento, "nadie es capaz de hacer ninguna cabala". "Todavía es pronto. Vamos a darle su tiempo", ha dicho.

Por otra parte, el presidente autonómico no cree que vaya a haber desunión en la formación a pesar de que puedan "haber propuestas diferentes o rifirrafes". "No va a tener trascendencia. Estoy seguro de que después de la votación de los compromisarios estaremos todos detrás de un solo hombre o una sola mujer. No hay riesgo en absoluto de que eso suceda", ha dicho.

El dirigente regional se ha mostrado a favor de que haya un debate entre candidatos, aunque cree que son los aspirantes los que lo tienen que decidirlo. En este sentido, ha incidido en que el mismo tiene pros y contras, porque en la balanza negativa se encuentra que se hace una "exhibición de los candidatos ante el resto de adversarios".