Garre (Somos Región) lamenta que los partidos nacionales no hablen de trasvases: "Es un fraude electoral"

En la mesa redonda 'El agua en la Región' celebrado en el Teatro Capitol de Cieza, Garre ha señalado que "entiendo que Albert Rivera no hable de ello porque su principal caladero de votos es Cataluña y, por tanto, nunca aprobará un trasvase desde el Ebro. También entiendo que PSOE y Podemos, que nunca han sido trasvasistas, no hablen del tema, pero lo que me parece de psiquiátrico es que hace sólo tres días, José María Aznar se quejase de que Zapatero derogó su trasvase del Ebro y dos días después, Andrea Levi, desde Zaragoza, diga que en el programa del PP no se habla de ningún tipo de trasvases".

En este sentido, el portavoz del partido regional, Antonio Tomás Espín, ha señalado que "cuando se habla de conexión de cuencas, la única forma de hacerlo posibles es a través de trasvases y que el único partido que defiende con claridad el trasvase del Tajo y que propone nuevos trasvases como el del Ebro es Somos Región. Los demás prefieren recurrir a eufemismos para no pronunciar la palabra trasvase".

Para Pío Pérez Laserna, la Región de Murcia no puede seguir representada en el Congreso por diputados que votan a favor de la derogación del trasvase del Ebro o de que los agricultores tengan que pagar por el trasvase del Tajo, aunque no reciban agua.

"Si yo soy diputado, lo primero que propondré en el Congreso será el trasvase del Ebro. Porque nosotros creemos en nuestros agricultores y creemos en nuestra Región". Pérez Laserna ha retado a todos los líderes nacionales a pedir de manera conjunta y en Zaragoza el trasvase del Tajo.

Por su parte, los representantes del sector agrario, que ha estado ampliamente representado en el acto de esta mañana, han señalado las fuertes dificultades por las que está atravesando el sector. Desde la falta de agua, hasta la necesidad de contar con más mano de obra. En este sentido, el presidente de FECOAM, Santiago Martínez, ha señalado que "otro gallo le cantaría a esta Región, si Alberto Garre hubiese seguido como presidente".

Garre ha recordado que en el Levante español, hay más de 100.000 familias que viven de la agricultura, un dato que ningún partido nacional debería olvidar.

En la mesa han participado también el cabeza de lista de la formación regional al Congreso, Pío Pérez Laserna; el portavoz del partido, Antonio Tomás Espín, así como el presidente de FECOAM, Santiago Martínez, y representantes de COAG, UPA, las cooperativas Alimer, Thader y Vega de Cieza y el presidente de la Junta Central de Usuarios del Segura y Vega Norte, Isidoro Ruiz.