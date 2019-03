Garicano sobre Rivera en las primarias de CyL: "Todo el mundo puede apoyar a un candidato que no es el mejor"

De esta forma, ha restado importancia este miércoles a que Rivera apoyara a Clemente, en contraste con él que avaló al diputado Francisco Igea. Tras detectarse irregularidades en el proceso de primarias con 82 votos fraudulentos, finalmente Ciudadanos proclamó vencedor a Igea después de, en un principio, haber anunciado que la candidata era Clemente, hasta ahora presidenta de las Cortes de Castilla y León con el PP.

"Hay decenas y centenares de decisiones que he visto tomar a Rivera con máximo acierto, cuidado e instinto", ha defendido Garicano, señalando que su liderazgo en Ciudadanos es "indiscutible".

No obstante, entiende que "todo el mundo puede apoyar a un candidato en un momento que, a lo mejor, no es el mejor", al tiempo que lo achaca igualmente a que "alguna persona del partido puede proponer a alguien que puede no ser el óptimo".

Sobre las acusaciones de 'pucherazo' que pesan sobre el proceso de primarias castellanoleonesas, Garicano ha admitido que es "evidente" que se han vivido "irregularidades". Aunque asegura que "por suerte" el partido ha actuado con "máxima celeridad".

"Me alegro de que cuando hay gente que hace cosas que están fuera de lo que se puede esperar que haya mecanismos", ha subrayado, mostrándose "contento" de que se haya resuelto la polémica.