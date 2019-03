Garicano asegura que Cs respeta el régimen foral pero no renuncia derogarlo en una futura reforma de la Constitución

"Si hubiera un nuevo pacto constitucional nuestra política sería que todos los territorios tuvieran el mismo régimen, claramente", ha argumentado en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press.

Estas declaraciones llegan después de que Ciudadanos haya suscrito un acuerdo electoral para concurrir con UPN, que defiende el convenio económico, Garicano ha explicado que su partido respeta esta figura porque aparece en la Constitución, pero entiende que "si alguien" diseñara de cero el sistema lo haría de otra forma para que "todos los cálculos, de todas las comunidades, fueran exactamente iguales".

De esta forma, el candidato 'naranja', al ser preguntado si Ciudadanos propondría eliminar el régimen foral en una posible renovación de la Constitución, ha dicho que el partido de Albert Rivera no renuncia a su derogación pese al acuerdo con UPN.

"Cualquier español que se plantee cualquier régimen económico debe ser el mismo para todo el país. Es un principio básico", ha señalado Garicano sobre esta posibilidad.

El dirigente de Ciudadanos ha lamentado que tanto el cupo vasco como el convenio económico navarro no se negocian de forma transparente. "Dado que está en la Constitución hay que hacerlo bien", ha señalado. "Claramente no ha ocurrido, los convenios y los cupos se han hecho de forma muy opaca, nadie sabía como se había calculado. No se hace objetivo y transparente, sino que se negocia en una habitación oscura en un momento de máxima debilidad del Gobierno central", ha señalado.