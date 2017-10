Garicano (Cs) dice que el independentismo busca enfrentamiento civil y crisis económica para avivar el victimismo

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha afirmado este lunes que los líderes independentistas catalanes pretenden generar un "enfrentamiento civil" y una crisis económica para así presentarse como víctimas y conseguir una mediación internacional en Cataluña.

"Es una irresponsabilidad gigante. Estamos en una recuperación económica, con una población que ha sufrido mucho los efectos de una crisis, y se está intentando específicamente crear otra crisis económica. Esto es un diseño explícito para crear una crisis", ha advertido en una entrevista en Capital Radio, recogida por Europa Press.

Además, ha añadido que el independentismo no pretende construir la estructura de un Estado porque eso "no es posible, no es tiene y no se puede conseguir", y que su "único objetivo" es que se produzca un "enfrentamiento civil".

Garicano ha argumentado, para los dirigentes separatistas, el conflicto y la crisis económica representan una oportunidad de "poder crear victimismo y exigir lo que ellos sueñan, que es la mediación internacional".

"Me parece terrible que se juegue así con el futuro, con la prosperidad y con el bienestar", ha manifestado tras señalar el daño que produce a la economía la salida de cientos de empresas de Cataluña.

LA INCERTIDUMBRE ES "VENENO PARA LA ECONOMÍA"

En este sentido, ha advertido de que "la incertidumbre sobre el futuro es un veneno para la economía". Según ha indicado, los inversores nacionales y extranjeros necesitan saber cuál es el sistema legal vigente allí donde operan, y actualmente en Cataluña esto es algo que desconocen, habida cuenta de que el Gobierno de la Generalitat "se está saltando la legalidad todos los días".

Respecto a la posible creación de una agencia tributaria catalana, el responsable económico de Ciudadanos ha apuntado que las compañías no se arriesgarán a tener que elegir entre pagar impuestos a la Hacienda catalana o a la española, y tampoco querrán pagar a ambas a la vez.

"Esa situación para una empresa es insostenible, equivale a bancarrota, no hay empresa que pueda multiplicar por dos todo el volumen de retenciones e ingresos impositivos", así que si esa agencia catalana se creara, "tendrían que irse", ha afirmado.

En este contexto, ha acusado al movimiento independentista de vivir en una "quimera" cuando habla de crear un banco central catalán, ya que un Estado independiente no puede existir si no cuenta con los ingresos impositivos, es decir, con una Hacienda y unas empresas dispuestas a pagar los impuestos.