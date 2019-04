Garicano (Cs) subraya la importancia de la banda ancha ante el aumento de las gestiones a través de Internet

Garicano ha estado acompañado por el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y al Congreso de los Diputados por Palencia, Enrique Rivero, antes de iniciar el Café Ciudadano en el Salón de la capital palentina.

Garicano ha apuntado que en una provincia como Palencia, que ha pasado de 180.000 a 162.000 habitantes en los últimos 20 años, "no se pueden seguir haciendo las cosas como en el pasado", porque si no la despoblación "no se va a detener".

"Ciudadanos tiene un programa muy definido contra la despoblacion qué parte de una rebaja fiscal importante para los municipios con mayor riesgo de sufrirla" ha subrayado, al tiempo que ha añadido que la formación naranja tiene un compromiso para "extender la banda ancha en todos los pueblos y comunidades de España" durante los cuatro primeros años de legislatura de Ciudadanos.

Asimismo, ha manifestado que una parte fundamental de ese compromiso es que los servicios "lleguen a todos", mientras apuntaba que el servicio clave es la sanidad. "El acceso a los servicios médicos es una odisea para mucho de los habitantes de norte de Palencia", ha incidido.

Por su parte, Francisco Igea ha apuntado que Cs va a proponer "medidas reales" para conseguir que todos los ciudadanos de la provincia de Palencia que vivan más allá de 50 kilómetros del hospital, como Aguilar, Cervera o Guardo, tengan "consulta de alta resolución" y no tengan que hacer miles de kilómetros para cada consulta.

"Vamos a dotar a todos los centros de salud de la tecnología suficiente para hacer todas las consultas de telemedicina que se puedan hacer. Pondremos las medidas y las herramientas suficientes para poder resolver los problemas de salud de los palentinos", ha aseverado.

Igea ha afirmado Ciudadanos que no va a prometer "otra vez" la Autovía del Duero, el hospital o decenas de unidades de radioterapia. "No vamos a hacer decenas de promesas falsas a los ciudadanos, vamos a darles soluciones, medidas reales y eficaces. Vamos a ocuparnos de su sanidad porque sabemos cómo se hace y estamos preparados para hacerlo", ha recalcado.

Asimismo, ha señalado que Palencia y Castilla y León necesita "una política real y efectiva" y no a políticos paseando cada cuatro años "con una bolsa de caramelos" diciendo mentiras y prometiendo "cosas irreales", sino que necesita políticos para el cambio, la modernidad, el progreso y "no para el trabuco y para la reconquista", si no para Europa y para los derechos y los servicios que la España moderna necesita.

Por otro lado, Luis Garicano ha destacado que, a tenor de las encuestas, Ciudadanos es "el partido que más crece" en Castilla y León, por lo que lo considera "el voto más útil para echar a Sánchez de la Moncloa", así como para "regenerar España para cambiarla y modernizarla". "Es el partido que más crece en las elecciones y en Castilla y León", ha finalizado.