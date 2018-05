Garicano (Cs), sobre Cataluña: "No es el momento de esperar a ver cuánto más rompen la Ley para tomar decisiones"

El responsable de Economía de Ciudadanos (Cs), Luis Garicano, se ha quejado este miércoles en Gijón de la forma en la que el Gobierno de la Nación ha afrontado el conflicto catalán. "No es el momento de esperar a ver cuánto más rompen la Ley para tomar las decisiones que hay que tomar", ha asegurado.

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, antes de participar en la clausura la jornada 'Asturias, Territorio de Innovación', organizada por Ciudadanos en el paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura.

Garicano, asimismo, ha preferido no opinar sobre el rechazo de la Justicia belga de no entregar a España a La justicia belga rechaza entregar a España a los ex consellers Comín, Serret y Puig por un defecto de forma, al aducir que Ciudadanos no habla sobre resoluciones judiciales.

No obstante, ha considerado que el trabajo del Gobierno central, la mayor parte del tiempo, ha sido ir en este asunto "a remolque". Para él, la mejor solución para Cataluña es que se acate la Ley y la Constitución Española.

A este respecto, ha lamentado que lo que promete el nuevo Govern es no acatar la Ley ni la Constitución. Frente a esto, ha dejado claro que no se puede "de ninguna manera" renunciar a que la Ley se cumpla. Según Garicano, lo más importante es la seguridad jurídica y que los ciudadanos sepan que sus derechos serán respetados.

"El Gobierno no puede ir a remolque, no hacer nada y luego esperar a que le saquen sea el rey de españa o los jueces quienes le squen las castañas del fuego como ha ocurrido en el pasado", ha insistido. "Es responsabilidad del gobierno hacer que se cumpla la ley, no es de nadie más", ha enfatizado.

Preguntado si el problema catalán enturbia la relación entre PP y Ciudadanos, ha incidido en que ambos partidos cerraron un acuerdo presupuestario hace unas semanas y "obviamente" lo van a respetar. Se trata ahora, según él, de que a futuro el Gobierno haga cumplir la ley

Por otro lado, Garicano ha opinado que la inestabilidad en Cataluña es "algo malo". En este sentido, ha sostenido que el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo que promete, a su juicio, es "más inestibilidad y más conflicto".

Ha recalcado, asimismo, que las inversiones empresariales se planean a largo plazo, por lo que nadie va a invertir si se da una situación "de tanta inestabilidad", ha augurado. Es por ello, que cree que la mayor consecuencia será para la propia Cataluña, ya que las empresas no van a poder volver ni se van a poder consolidar.

POTENCIAL EN ASTURIAS

Sobre su intervención en la clausura de la jornada celebrada en Gijón, ha apuntado que Ciudadanos quiere dar prioridad al I+D+i para ir a una economía basada en el conocimiento.

De ahí que apoyen la integración de España en la Red Cervera, que cuenta con financiación público-privada y que se centra en la resolución de los problemas concretos de las empresas.

Se trata, en el caso de Asturias, de que la región miré al futuro y no tanto al pasado. El objetivo no es tanto mantener los empleos del pasado sino crear los empleos del futuro. Según él, ha habido un exceso de inversión en el pasado en cosas que poco a poco tienen un plazo de expiración, que si bien hay que asegurarlas, también se debe mirar al futuro. A su parecer, Asturias tiene un tejido productivo muy importante y unos trabajadores cualificados, "y eso hay que aprovecharlo", ha apostillado.