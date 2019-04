García Egea dice que Pedro Sánchez "tiene pánico a las urnas y a los debates" y pide un cara a cara con Casado

En este sentido, ha denunciado que, en una democracia moderna, el presidente del Gobierno "rechace enfrentarse en un cara a cara con el líder del PP, ya que todas las encuestas indican que se trata de las dos alternativas para gobernar".

"Todas las encuestas, incluso las más manipuladas como es el CIS de Tezanos, dicen que solo hay dos alternativas: o Pedro Sánchez o Pablo Casado", ha apostillado.

En declaraciones a los medios de comunicación en Murcia, el secretario del PP ha cuestionado que Sánchez "esté intentando instrumentalizar la televisión pública a su servicio".

De hecho, ha recordado que hasta los propios trabajadores han dicho que Sánchez "no tiene derecho a cambiar un debate y utilizar la televisión pública para ponerlo, según le convenga, en la fecha que mejor le venga a él".

El dirigente 'popular' ha reclamado a Sánchez que tenga la "decencia de acudir a los debates que se le solicitan", porque lo contrario sería "una falta de respeto a los profesionales y al propio pueblo español".

Además, García Egea ha apuntado que Rufián, Torra y Puigdemont "pueden no asistir al debate, porque estarán perfectamente representados con su principal socio, que es el señor Sánchez".

Frente a ello, García Egea ha destacado que el PP estará "en todos los debates que se celebren y presente donde haya que defender la libertad, unos impuestos bajos y a España". En este sentido, ha asegurado que el PP y Pablo Casado "somos gente de palabra, todo lo contrario que Sánchez".

"Por tanto, le pedimos a Pedro Sánchez que deje de esconderse y que dé la cara de una vez. No nos merecemos a un presidente que se esconde, no nos merecemos a un presidente que no da la cara en los debates, no nos merecemos a un presidente que se ha pasado una legislatura en modo avión y que quiere seguir desconectado durante los quince días de campaña", ha enfatizado.

Por último, García Egea ha destacado que el próximo día 28 "tenemos que decirle definitivamente adiós a Pedro Sánchez y empezar a trabajar mirando al futuro".

Para ello, ha pedido a todos "nuestros votantes" que confíen en el PP porque "hemos cumplido con el cien por cien de los compromisos desde que Casado es presidente". "El PP de Casado cumple lo que promete y a partir del 28 de abril cumpliremos nuestros compromisos con España", ha concluido.