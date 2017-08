García-Page: Yo represento al PSOE, no soy Podemos ni quiero serlo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado hoy, un día después de entrar en su gobierno dos miembros de Podemos, que él representa al PSOE, "no soy Podemos ni quiero serlo", y ha reconocido que ha tenido que superar "un proceso de desconfianza profunda".

En una entrevista en la Ser, García-Page ha dicho que todavía no ha recibido una "explicación detallada" de los motivos por los que Podemos votó en contra del Presupuesto autonómico el pasado 7 de abril, lo que conllevó a una "crisis" que se solventó inicialmente ayer, con la entrada de Podemos en el Ejecutivo, y definitivamente el 31 de agosto, cuando se aproben las cuentas regionales para 2017.

"Yo tenía un problema que resolver en la comunidad autónoma, y lo hemos arreglado intentando generar más confianza", ha señalado el presidente autonómico, quien ha defendido que es "un caso clarísimo de anteponer los intereses de los ciudadanos más allá y por encima de la comodidad personal" o partidista.

En este sentido, ha confesado que él ha tenido que superar "un proceso de desconfianza profunda" a raíz del incumplimiento del acuerdo que el PSOE tenía con Podemos para aprobar en abril el Presupuesto autonómico.

Ha señalado que "iremos viendo" lo que dé de sí la convivencia en el gobierno entre PSOE y Podemos y ha recalcado varias veces que "hemos hecho de la necesidad virtud" para conseguir sacar adelante las cuentas regionales.

"Es lo que me importa. Si eso me supone tener que asumir disgustos o úlceras internas, personales o políticas, eso va en mi sueldo y prefiero que no las tengan los ciudadanos y las tengamos nosotros", ha argumentado.

García-Page ha dejado claro que PSOE y Podemos podrían haber gobernado conjunto desde el principio de la legislatura, un planteamiento al cual él no estaba cerrado, pero no fue así y las cosas fueron "bien" hasta que se "truncó" en abril.

En cuanto a su candidatura para revalidar la Secretaría General del PSOE de Castilla-La Mancha en el congreso de este próximo otoño, que se convocará el 3 de septiembre, ha señalado que hablará sobre el asunto el 31 de agosto, una vez aprobado el Presupuesto de la comunidad autónoma.

No obstante, ha señalado que nunca se presentará a unas primarias "para socavar" la figura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que debe ser el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno.

Tanto en la entrevista en la Ser como en otra en Cuatro, ha criticado las expresiones que el PP está utilizando para criticar la entrada de Podemos en su gobierno y ha tachado de "gravísimo" que la presidenta del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, haya dicho esta mañana que Podemos está lleno de pederastas y delincuentes.

A su juicio, lo que está demostrando el Partido Popular es "rabia, inquina y exageración".