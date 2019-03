García-Page pide a Iceta no perderse "en un porcentaje": "Es pedir a la gente que vote a los independentistas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este jueves al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no perderse "en un porcentaje u otro" porque eso es "pedir a la gente encubiertamente que vote a los independentistas".

García-Page se ha expresado así en declaraciones a los medios antes de participar en la entrega de los Premios Tecnove Retos 2019 y después de que el líder de los socialistas catalanes asegurase que "si el 65 por ciento de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso".

"Es de todo punto incomprensible que se abra ese debate. Lo que afecta a los españoles lo vamos a decidir todos los españoles", ha señalado, para después referirse de forma directa al propio Iceta: "Es algo que convendría que algunos se releyeran todos los días para no equivocarse".

En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado que Iceta le haga "el caldo gordo a los que, aun sin querer la ruptura de España, tampoco la quieren del todo". "Los que tenemos claro que la soberanía es de todos no abrimos ningún debate", ha añadido.

"EL PSOE SERÁ ESPAÑOL ANTES QUE TODO LO DEMÁS"

Así, el dirigente socialista ha pedido a su compañero que "recuerde con claridad que ninguna parte de España decide por su cuenta". "El simple hecho de especular con ello es alimentar las falsas expectativas de los independentistas", ha sostenido.

Por todo ello, García-Page ha recordado que los socialistas nunca apoyarían un referéndum para la secesión de un territorio del país. "Si el PSOE tiene que darle la vuelta a las letras será español antes que todo lo demás", ha defendido.

A su juicio, la defensa de la unidad nacional "va en el ADN" del partido liderado por Pedro Sánchez, una formación que "lleva más de 140 años defendiendo España ante cualquier adversidad". "Como para que cualquier comentario nos haga apartarnos del asunto", ha exclamado, para después zanjar: "No necesitamos ni ocurrencias ni relatores".

BONO PREFIERE NO VALORAR: "VAMOS A RESPETAR LA CAMPAÑA"

García-Page, que ha acudido al Colegio de Arquitectos de Madrid por el premio que Tecnove ha concedido a la Consejería de Economía del gobierno que dirige, ha coincidido en el acto con el expresidente del Congreso de los Diputados y su antecesor en el cargo José Bono.

El también exministro de Defensa ha participado en la mesa redonda previa a la entrega de premios, en la que se ha hablado de liderazgos. En su intervención, Bono ha querido asimilar la figura del líder político con la de un elefante.

"El que no sale elefante, por más que se empeñe no va a llegar. Por eso, lo primero que hay que saber en el año 2019 y en el siglo XX y XXI es que no ha nacido el ser humano que valga más que el otro", ha asegurado.

Bono ha realizado esa introducción para después opinar que "la soberbia, el creerse superior y el actuar de modo prepotente no es bueno en ningún lado". "La igualdad es un dato y un derecho. Creo que no eres más que nadie porque tengas más que los que te rodean", ha apuntado.

En el turno de preguntas, Bono ha sido cuestionado acerca de sus comparaciones y de su opinión acerca de los "elefantes populistas" del panorama político. "Estamos en campañas electorales sucesivas. Yo he dicho que veía a dos elefantes en la sala, y me he referido al liderazgo de Page", ha explicado.

Bono, consciente de que la pregunta iba "referida a otras" personas, ha preferido no entrar en consideraciones acerca de los candidatos a las elecciones generales del 28 de abril. "Ayer la Junta Electoral de Ciudad Real prohibió un acto sobre plásticos porque iba la ministra de Medio Ambiente y el presidente de la Junta. Si te contesto los elefantes que yo veo me pueden prohibir aunque no sea la jueza. Vamos a respetar la campaña electoral", ha remachado.