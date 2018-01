García-Page denuncia en Bruselas el "fanatismo independentista" de Puigdemont

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, denunció hoy durante una visita a Bruselas "el fanatismo independentista" de Carles Puigdemont (expresidente de la Generalitat) y afirmó que la estancia de éste en la capital belga "está poniendo de manifiesto todo lo que no quiere la Unión Europea (UE)".

"A Puigdemont no lo he visto en estos tres días, pero lo que sí he visto es que en las instituciones europeas hay una defensa cerrada de la Constitución y la democracia españolas", aseguró el presidente autonómico en declaraciones a la prensa.

García-Page, que acudió a Bruselas a firmar la Alianza por la Cohesión promovida por el Comité de las Regiones (CdR), explicó también que "no tiene sentido defender la cohesión a nivel europeo y luego en España hacer lo contrario".

"La defensa de la cohesión es fundamental para España, igual que lo está siendo para Europa", afirmó García-Page, que señaló que buena parte de su conversación con el presidente del CdR, Karl-Heinz Lambertz, versó sobre el independentismo.