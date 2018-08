García Egea anuncia que Pablo Casado volverá al Mar Menor y pide a Ribera que le pregunte antes de criticar laguna

El presidente del PP, Pablo Casado, "volverá y se bañará en el Mar Menor". Así de tajante se ha manifestado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista concedida a la agencia Europa Press, en la que afirma que él mismo se baña todos los días en la laguna salada con su hija de tres años. "Me baño este verano y lo hice el pasado", ha señalado.

En su opinión, "los que hoy hablan mal del Mar Menor hacen un flaco favor a la región, a los comerciantes y hosteleros de la zona y a sí mismos, porque el Mar Menor está mejor que nunca", hemos conseguido revertir la situación que existían hace unos meses, "su transparencia e indicadores han mejorado muchísimo". Por lo que invita a quien critica el Mar Menos a que le envíen un mensaje "y les acompañaré a enseñarles caballitos de mar como prueba irrefutable que el Mar Menor está más vivo que nunca".

Teodoro García ha recordado, al hilo, el crítico tuit de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia la laguna, nada más llegar al cargo. Según el 'popular', la ministra no ha visto la laguna "ni a través del cuadro --de grandes dimensiones-- que tengo en mi despacho". Así, le invita a que, antes de hablar del Mar Menor, "venga a preguntarnos a los que nos bañamos allí y disfrutamos de él todos los días".

En materia de agua, Teodoro García ha anunciado que en próximas semanas darán a conocer el Pacto Nacional del Agua en el que trabaja el PP, que afecta a todas las comunidades autónomas, incidiendo en que "en España existen decenas de trasvases, no solo el Tajo-Segura", y lo que hace falta "es gestionar mejor los recursos hídricos pero también invertir en nuevas infraestructuras hídricas que garanticen que la cuenca cedente dispone del agua necesaria y que la cuenca receptora la aprovecha al máximo", lo que en Murcia y el Levante "está garantizado".

García Egea opina, de tal forma, que el Pacto Nacional del Agua es "más necesario que nunca" y "que todos estemos de acuerdo en cómo se gestiona el agua y que no sea un elemento de distorsión". Así, ha asegurado que desde el PP de Pablo Casado "apostamos por la solidaridad interterritorial que siempre hemos defendido y un Pacto Nacional del Agua con unas reglas claras, objetivas y científicas que respeten los derechos de los ciudadanos tanto de la cuenca cedente como la receptora".

EL PP ES LA "MEJOR" Y ÚNICA OPCIÓN

En cuanto a las próximas elecciones, el diputado del PP por Murcia en el Congreso de los Diputados ha asegurado que "hoy el partido que puede servir mejor a los murcianos es el PP". De hecho, defiende que es "la única opción" para "cualquier murciano que quiera que su voz se escuche en Madrid y que el partido tenga peso a nivel regional y nacional".

En este sentido y en el caso del PSOE, argumenta que todas las apuestas que se han hecho a nivel nacional "no han salido bien", y "hemos visto otros partidos que no terminan de calar en la sociedad, porque, al final, aunque el PSOE haya intentado arrebatar la confianza de los murcianos al PP, no lo han conseguido".

Según Teodoro García, "hoy todo el mundo evidencia que el PP es el favorito por los murcianos, porque hemos sabido renovarnos y realizar una renovación tranquila, combinando experiencia y juventud". Así ha recordado que Fernando López Miras es el presidente más joven del país, y en su caso, que es el secretario general más joven de la historia del PP "y eso no quita que contemos con personas de gran experiencia que nos han acompañado durante todo este tiempo". Por ello cree que "el PP de la Región tiene hoy la posibilidad de seguir disfrutando de la confianza mayoritaria de los murcianos".

Preguntado por si existen rupturas dentro del PP en Murcia, ante el hecho de que el ex presidente del Gobierno regional y del PP, Ramón Luis Valcárcel, apostara por Soraya Sáez de Santamaría para estar al frente del partido, ha señalado que, después del Congreso, "todos somos del PP", añadiendo que "aquí lo que se demostró es que Fernando López Miras fue de los presidentes autonómicos que mejor olfato político tuvo, posicionándose, el primero, con el candidato que finalmente resultó ganador".

En cuanto al PSRM-PSOE, Teodoro García considera "vive en la misma nube que Pedro Sánchez con la última encuesta del CIS" y que el haber paralizado el AVE y su llegada a la Región, así como el Corredor Mediterráneo, "hará en pocos meses que el PSOE toque de nuevo el suelo electoral en la Región".

Sobre el hecho de que el Ministerio Fomento haya licitado por más de 290 millones las obras que completarán el soterramiento integral de las vías de tren en Murcia, el 'popular' explica que el PSOE ha licitado, con más de 30 días de retraso, el mismo proyecto que tenía preparado el PP para la llegada soterrada de la Alta Velocidad. "La única diferencia es que el AVE no llegará por la vía provisional, como estaba prevista, pero seguirán llegando trenes, seguirá existiendo la vía y el muro".

Lo único que no existirá es la catenaria "por la que podría circular un AVE provisional que nos conectara con Alicante, Valencia, Barcelona y Madrid" porque "el soterramiento es exactamente el mismo que planteó el PP; nada ha cambiado, simplemente han impedido que llegue el AVE". Además, el Gobierno socialista "va a incurrir en unos costes importantes para los ciudadanos cancelando el AVE tal como estaba previsto por la vía provisional".

Al respecto, García Egea ha asegurado que el AVE se ha retrasado mucho, "demasiado", para una Región "que anhela estar conectada por Alta Velocidad, y no solo para Murcia, sino también lo sufrirán Elche, la Vega Baja de Alicante y Almería". Así, ha asegurado que para el PP, el AVE y el soterramiento son "irrenunciables". Si mañana accediéramos al Gobierno, "continuaríamos con el soterramiento pero traeríamos también el AVE".

PEDRO SÁNCHEZ SE DEDICARÁ A INAUGURAR OBRAS DE RAJOY EN MURCIA

Teodoro García ha defendido el hecho de que el PP a nivel nacional tenga más acento murciano, lo que puede significar algo bueno para Murcia pero también para otras regiones "con las que compartimos sensibilidades", pero no solo se trata de resolver los problemas de los territorios, "sobre todo se trata de resolver los problemas de las personas" y eso supone tomar decisiones.

Al hilo, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "será un gobierno que saque pecho de todo lo que ha hecho Mariano Rajoy estos dos años", así, ha criticado, "cuando venga a inaugurar en enero el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, él no habrá tomado ni una sola decisión sobre el futuro del aeropuerto porque todas estaban ya tomadas hace meses".

Tras lo que ha afirmado que habrá vuelos a mediados de enero que conecten el Aeropuerto Internacional de la Región con el norte de Europa. "Estamos viendo como el señor Sánchez se va a dedicar a inaugurar obras de Mariano Rajoy en la Región de Murcia y a sacar pecho de los datos económicos positivos de la época del PP en el Gobierno", ha advertido.

Sobre el modelo de financiación autonómica, el secretario general del PP ha asegurado que el modelo actual "no contenta a nadie" porque "consolida las desigualdades, no tiene en cuenta la idiosincrasia de los territorios, la prestación real de los servicios ni los nuevos ciudadanos que se han ido incorporando a las CCAA".

Finalmente, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que el PP plantea el reconocimiento de la prestación real de los servicios de Educación o Sanidad, se respete la idiosincrasia de los territorios "pero que no se consoliden las desigualdades conforme avance el sistema de financiación".