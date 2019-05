García Egea (PP): "Un voto a PSOE y Podemos es decirle a Junqueras que no se preocupe"

"Es lamentable esa conversación entre un preso preventivo por intentar un golpe al Estado y un presidente del Gobierno que aspira a serlo de todos los españoles", ha incidido el número dos del PP, en alusión a las palabras que intercambiaron Junqueras y Sánchez.

Así, García Egea ha lamentado que Sánchez no le respondiera "yo con usted no tengo nada de qué hablar" o "debería usted ocuparse de cumplir la ley y respetar a todos los españoles", sino que le dijera "no te preocupes".

"Pues bien, un voto al PSOE y a Podemos es decirle a Junqueras 'no te preocupes'. Un voto a Fernández Vara es decirle a Junqueras 'no te preocupes'", ha resaltado en alusión al candidato socialista a la Junta de Extremadura, en un acto del PP en Cáceres, en el que ha participado esta tarde junto al candidato 'popular' al Gobierno extremeño, José Antonio Monago.

García Egea ha calificado de "bochorno" y "vergüenza" lo que "permitió" la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuando en el lugar donde reside la soberanía del pueblo español "se ve a unos señores que desprecian la unidad de España, a los españoles y montan ese espectáculo lamentable y bochornoso", ha incidido al tiempo que ha subrayado que lo "único" que le preocupa a Junqueras y a Ezquerra Republicana "es un voto al PP o un voto a Monago".

En este punto ha pedido el voto para el PP porque la regla del 1+1+1, (votar a uno del PP, a uno de Ciudadanos y a uno de Vox) "no funciona", ya que eso supone "poner a Mertixell Batet en el Congreso" y a "Pedro Sánchez en la Moncloa". "Por lo tanto, siempre hay que votar al PP, en el ayuntamiento, en la comunidad autónoma, en la comunidad de vecinos y en el delegado de clase y así nunca te equivocas", ha dicho.

García Egea ha indicado que los que se equivocan son los que "intentan disfrazarse del PP" en alusión a Ciudadanos que, según ha dicho, ha "copiado" algunas medidas de los 'populares' como bajar impuestos, pedir una modificación de la euroorden o una ley de familia.

"Pues le pido a Albert Rivera que copie también la propuesta de no pactar con el PSOE en ningún ayuntamiento, en ninguna comunidad autónoma y en ninguna diputación provincial. Apunte Rivera y empiece a copiar al PP en esto", ha subrayado. "Nunca nadie va a sustituir al PP, porque somos insustituibles", ha concluido.