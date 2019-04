García Egea defiende que Murcia merece tener peso en Madrid y el PP de Casado se lo va a dar

El secretario general Partido Popular (PP) y número uno al Congreso por Murcia, Teodoro García Egea, ha defendido que los murcianos "están un poco hartos de ser ninguneados en Madrid, ninguneados a nivel nacional" y se merecen tener peso donde se toman las decisiones, al tiempo que ha asegurado que con el Partido Popular de Pablo Casado "se lo va a dar".

En una entrevista a Europa Press, Gracía Egea ha lamentado que Murcia, en ocasiones, "no sale ni en los mapas del tiempo", algo que ha considerado "muy injusto" porque la Región cuenta con grades activos como, por ejemplo, tres Semanas Santas declaradas de Interés Turístico Internacional, kilómetros y kilómetros de costa, paisajes naturales y parajes "que nada tienen que envidiar y que superan, y por mucho, los de otros lugares de España y por supuesto de Europa".

García Egea ha defendido que Murcia se juega en estas elecciones tener voz autorizada en Madrid y que sea relevante para aprobar las cuestiones importantes que afectan al conjunto de España o que Murcia siga siendo, como hasta ahora, "una Región a la que venir 37 minutos como hizo Pedro Sánchez en Cartagena".

Esas son las opciones a las que hay que optar el próximo domingo: "seguir sin voz en Madrid o que se nos escuche". "La oportunidad de que la Región de Murcia tenga peso la dará un gobierno de Pablo Casado", ha insistido.

"Si el PP de Pablo Casado consigue ganar las elecciones, los presupuestos se van a negociar con el peso de los diputados murcianos", ha reiterado García Egea. Por contra, Pedro Sánchez "gobierna negociando los reales decretos con Torra y Otegui".

Una de esas negociaciones en las que Murcia sería escuchada si ganara casado es el nuevo Sistema de Financiación Autonómica.

El secretario general del PP considera que el Sistema de Financiación Autonómica aprobada por el PSOE es "un sistema nefasto" que es necesario reformar "para darle objetividad al reparto de los fondos que todos recibimos".

Ha reconocido que hay que tener en criterios de dispersión geográfica y de población, pero sobre todo "tenemos que tener criterios objetivos que cierren la brecha que se ha abierto entre las comunidades peor financiadas como son Valencia y Murcia y la mejor financiada".

En este sentido, ha recordado que la Región de Murcia recibe 1.300 millones de euros menos -unos 800 euros menos por habitante- que la mejor financiada.

Ha querido remarcar este asunto, ya que cuando se piensa en financiación se puede pensar que es algo abstracto pero, al final, "de la financiación dependen los servicios que se prestan y eso es ocuparse de las personas".

Otro asunto del que tiene mucho que ver el peso que tiene cada territorio en su organización es el de los trasvases y en ese tema, ha asegurado, "el PP de la Región de Murcia es capaz de tomar decisiones y de poner la voz de los murcianos encima de la mesa".

En cambio, "el PSOE de Murcia es una mera comparsa de lo que diga Pedro Sánchez", es más, en el tema del agua "han pasado de ser comparsa a ser público que asiste al espectáculo que supone que el PSOE cuestione el trasvase Tajo-Segura y cuestione las necesidades hídricas de la Región".

A su juicio, el PSOE "no es sensible a la Región de Murcia porque su organización territorial no tiene ningún peso a nivel nacional".

Esto se demuestra, con el hecho de que su secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, haya consentido la paralización de las obras de regeneración de la Bahía de Portman (La Unión), "algo que con el PP no hubiera pasado, no hubiéramos permitido que un gobierno, por muy de nuestro partido fuera, paralizase estas obras porque en otras regiones no se han paralizado".

ALTO COMISIONADO PARA MAR MENOR

Otro asunto que García Egea sabe que es importante para la Región es la recuperación del Mar Menor, por lo que ha anunciado que redactarán un "verdadero" plan de vertidos cero para hacer compatibles todos los usos en el Mar Menor y, además, van a impulsar un alto comisionado con rango de secretario de Estado para que se ocupe de desarrollar todos los aspectos que tienen que ver con el Mar Menor y dotarlo de presupuesto.

Por todo ello García Egea reitera la importancia de elegir al Partido Popular de Pablo Casado el próximo domingo y ha apelado a aquellos votantes que han perdido a que vuelvan a darles su confianza porque, ha asegurado, "hemos demostrado que somos un partido renovado".

"Si alguien tiene una lista de agravios con el PP le aconsejo que la tire porque nosotros acabamos de llegar al Partido Popular y queremos abrir una nueva etapa en Madrid en la que la Región de Murcia se escuche donde se toman las decisiones", ha concluido.