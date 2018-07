García-Hernández lamenta que haya candidatos en el "baile de caras" cuando el partido está en una "encrucijada"

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, García-Hernández ha señalado que "el único" que quería debatir con José Manuel García-Margallo era él y esto habría dado pie a un debate "ideológico" que es lo que se pone encima de la mesa en esta campaña. Sin embargo, según ha criticado, para los otros candidatos este proceso "parece un baile de caras".

"No puede ser un baile de caras porque, entonces, donde se siente en una silla uno no caben los demás", ha dicho García-Hernández, al tiempo que ha invitado a los afiliados a apoyar su proyecto que lidera porque ahí "caben todos". Con todo, opina que el debate sobre el proceso 'popular' que se ha planteado en los medios como si "sólo hubiera tres candidatos" pero este jueves, cuando votan los afiliados, nos llevaremos "la sorpresa" de que sólo quedarán dos candidatos.

Sobre la votación, García-Hernández ha hecho un llamamiento a los afiliados para que voten "con el corazón" y en lo que crean "con conciencia". Además, considera que de las urnas tiene que salir "la persona que debe liderar el PP" porque si la elección se limitase a la de los compromisarios en el congreso "no lo entendería nadie". "Esto no es un debate de sólo nosotros porque, de lo contrario, no haber llamado a los afiliados a votar", ha dicho.

Por último, ha asegurado que "cuando gane" este jueves "invitará a comer" al resto de candidatos para pensar "en un proyecto unidos", por lo que ha apelado a la "generosidad de todos". "El día 6 tenemos que estar pensando en torno a un proyecto que nos una a todos, y en estas primarias se han demostrado el talento político de los dirigentes del PP y estoy muy orgulloso de ellos", ha concluido.