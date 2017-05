García-Hernández (PP) reclama libertad en Venezuela y ve a Nicolás Maduro como "el mayor tirano que tiene hoy el mundo"

"El Partido Popular siempre ha tenido muy claro que la libertad es una línea que pone de un lado a los que somos demócratas y del otro lado a los tiranos totalitarios", ha defendido.

Respecto a Maduro, García-Hernández ha afirmado que es "impensable" que "un tirano esté usando la violencia contra su pueblo" y que "siga habiendo presos de conciencia en pleno siglo XXI". "Pedimos una salida pacífica y democrática con un absoluto respeto a la vida humana y la liberación de los presos políticos, en esta crisis que atraviesa Venezuela", ha manifestado.

En palabras del Secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales, es "el único líder que ha intentado darse dos autogolpes de Estado, fracasando los dos". "Primero cuando el Tribunal Supremo anula las facultades de la Asamblea de Venezuela, y después con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que con ello lo único que quiere es rodearse de sus fieles", ha explicado.

"La única noticia que nos interesa es cuándo Venezuela vuelve a la normalidad, restaura el orden democrático y se celebran elecciones justas, libres y transparentes, junto a la liberación de todos los presos políticos", ha apuntado.

García-Hernández ha defendido que "la condena de la comunidad internacional es unánime", "como ha recogido en su informe" el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. "Ante la condena casi unánime de 19 de los 34 países latinoamericanos miembros de la OEA, Venezuela ya ha presentado su salida de la OEA antes de que la echen" ha comentado, y ha comentado que "es algo increíble lo que está ocurriendo en Venezuela", por lo que opina que se están viviendo "los minutos finales de un régimen que está actuando contra toda su población".

"Maduro está sumido en una ficción en la que el gran rehén es el pueblo de Venezuela. Nosotros pedimos la libertad de ese rehén, de todos los venezolanos, y que vuelva la democracia y la justicia a Venezuela así como la libertad para todos los presos políticos", ha señalado, y ha añadido que les preocupa "la situación de todos los españoles en Venezuela y de todos los venezolanos sin excepción".

El también portavoz de Exteriores en el Congreso de los Diputados ha apuntado que "con la población no se puede jugar, no puede estar sometida al hambre, a la falta de alimentos y medicinas, a las detenciones arbitrarias, y a la ya más de una treintena de muertos". "No podemos pedir para Venezuela otra cosa que la libertad: la de los presos de conciencia y que se acabe esa situación injusta en la que tiene sumido a su pueblo con la hambruna y falta de medicamentos", ha defendido.

"No sé a qué espera Maduro para darse cuenta que no hay lugar en la historia para dictadores y tiranos", ha concluido.