García-Escudero cree que si se habla de "renovación" él no es "la persona más adecuada" para encabezar el PP de Madrid

"¿De verdad? ¿Es una broma?", ha contestado el presidente del PP de Madrid al ser preguntado, en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido, por si estaría dispuesto a presentarse a unas primarias, en un futuro Congreso Regional, para liderar la formación.

García-Escudero ha recordado que el secretario general, Juan Carlos Vera, y él han aceptado "el encargo" del presidente del PP, Mariano Rajoy, para "tomar las riendas" de la formación para "tirar para adelante hasta cuando sea".

Así, ha puesto de manifiesto que ha sido el líder del partido en la región durante 14 años por lo que no tiene "ansia" de seguir siéndolo. "Por mucho que me guste, por mucho cariño que le tenga, si estamos hablando de renovación no sería yo la persona más adecuada para seguir al frente del PP de Madrid aunque solo fuera por una cuestión de edad", ha dicho.

Aunque, sí ha incidido en que nadie sabe lo que ocurrirá y en que si a él le hubieran comentado hace quince días que iba a estar al frente del PP de Madrid no habría tenido calificativos.