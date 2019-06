García Egea, sobre la investidura: "Sánchez no puede venir a que el PP le solucione la papeleta en la primera ronda"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha descartado este martes que su formación vaya a abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez, ya que, según ha recalcado, el PP "no puede participar ni por activa ni por pasiva" en un Gobierno del que no se sabe "qué va a salir".

"Sánchez no puede, en la primera ronda de contactos, venir al PP a que le solucione la papeleta", ha afirmado García Egea. Precisamente, el líder del PP, Pablo Casado, se reunirá este martes con Sánchez en el Congreso, para hablar de la investidura, un encuentro que viene precedido del que el presidente del Gobierno en funciones mantendrá con los líderes de Unidas Podemos y de Ciudadanos.

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, García Egea ha señalado que Sánchez "debería primero buscar entre sus socios naturales" y "analizar si tiene o no los apoyos" porque la noche electoral del 28 de abril se le veía "muy triunfante y seguro de que iba a ser presidente".

GOBERNAR "CON UN "GOBIERNO FRANKENSTEIN"

El secretario general del PP considera que el PSOE "ha comprobado lo difícil que es gobernar con un gobierno Frankenstein" porque en sus meses en Moncloa "no ha sido capaz" de aprobar los Presupuestos. "¿Puede ser que vayamos a unas próximas elecciones? Puede ser, pero creo que el PP no puede participar ni por activa ni por pasiva en un Gobierno del que no sé qué va a salir", ha enfatizado.

En este punto, ha recalcado que al PP y al PSOE le "diferencian" varias cuestiones "fundamentales y troncales" como "el tema de los indultos" a los condenados por rebelión y sedición; el asunto de la fiscalidad y las subidas de impuestos; o contar con cargos en sus filas que creen que el referéndum de autodeterminación es "una posibilidad real". Además, ha dicho que el PP "tampoco puede validar" cuestiones que plantea el PSOE relativas al País Vasco y Navarra.

Por todo ello, el secretario general del PP ha insistido en que Sánchez no puede venir al PP "en la primera ronda de contactos" a que "le solucione la papeleta". Ante esa reunión que esta tarde mantendrán Sánchez y Casado, ha recriminado que en la primera entrevista que mantuvieron en Moncloa en agosto del año pasado, el jefe del Ejecutivo "no hiciera mucho caso" al líder del PP.

Según ha relatado, Casado le ofreció estabilidad a cambio de "no subir impuestos" y no "aumentar la incertidumbre económica"; aplicar el 155 con los senadores del PP; y un "pacto para la estabilidad institucional en matera territorial".

"Estas tres cosas fueron las que Casado planteó en agosto, que no han tenido respuesta, creo que esta tarde deberían volver a hablarse para ver si el señor Sánchez es el mismo que en agosto o ha cambiado", ha manifestado, para añadir que el PP quiere ver si el PSOE va a "transitar por la línea de la socialdemocracia europea" y no por la que marca Podemos.

ANIMA AL PSOE A ABRIR EL DEBATE DE LA LISTA MÁS VOTADA

García Egea ha señalado que están viendo que la ingobernabilidad "no viene del enfrentamiento entre bloques" sino más bien de la especie de "chantaje" que hacen algunas formaciones. Por eso, ha dicho que si al PSOE ahora "le ha dado un ataque de sentido común" y quiere que gobierne la lista más votada, que "abra el debate de la modificación de la ley electoral".

En este punto, se ha mostrado partidario de abrir este debate para que el presidente del Gobierno no tenga que "hablar más" con los partidos más pequeños. A su entender, esa modificación hay que plantearla con "las luces largas" y con "largo recorrido".

"Ahora no la planteo pero la saco a colación porque tenemos que hacer una reflexión a largo plazo", ha añadido, para recordar que el PSOE rechazó hace nueve meses la proposición de ley que el PP llevó al Congreso para que gobernase la lista más votada.