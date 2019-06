Política

http://www.teinteresa.es/politica/Garcia-Egea-electoral-partidos-sentarse_0_2244375587.html

García Egea: "La ilusión electoral no puede darse al traste por partidos que no quieran sentarse en una mesa"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado, preguntado por la predisposición de Ciudadanos (Cs) a no pactar con Vox, que "la ilusión que despertó el resultado electoral el domingo por la noche en Madrid y en toda España no puede darse al traste porque haya partidos que no quieran sentarse en una mesa".