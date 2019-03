García Egea alerta al votante de Vox: el PP tiene que ser el muro de contención contra el socialismo y la ruina

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, representa un "gran peligro" para España, y "es lo contrario de lo que necesita" el país, por lo que ha avisado de que el PP tiene la obligación de ser "el muro de contención al socialismo y a la ruina".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el número 'dos' del PP ha alertado de que votar a un partido distinto al PP en circunscripciones pequeñas que otorgan tres escaños, donde concurren cinco partidos, significa que algunos partidos no lograrán representación y que el PSOE puede verse reforzado.

Y ha puesto como ejemplo la provincia de Guadalajara, donde actualmente los 'populares' cuentan con dos escaños y los socialistas con uno, un aritmética que, según García Egea, puede revertirse si se divide el voto en el espectro de la derecha.

Sobre la petición del líder del PP, Pablo Casado, a Vox para que no se presentara en provincias pequeñas para no dividir el voto de la derecha, García Egea ha subrayado que no tiene que decirle al resto de partidos "dónde se tienen que presentar", ya que "el enemigo de España" es Sánchez.

"No tengo que decirle al resto de formaciones donde se tienen que presentar. Mi adversario, y el enemigo de España, es Pedro Sánchez, no el resto de formaciones", ha señalado.

ARMAS Y ABORTO

Preguntado por la iniciativa de Vox de permitir a los ciudadanos tener armas en sus hogares y usarlas en defensa propia, García Egea la ha calificado de "ocurrencia" y ha subrayado que se trata de un debate "superado" en España.

"Me sorprendió cuando lo propuso Vox porque no es algo que mejore la vida de la gente", ha señalado, aduciendo que es más "interesante" mejorar las condiciones y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Objetivamente, las familias no quieren tener un arma en casa, ese debate está superado. Somos un referente europeo en el control de armas y no procede el debate", ha zanjado.

Sobre su presencia en la manifestación convocada por la Plataforma Sí a la vida este domingo, García Egea ha defendido que todos los políticos debería poder acudir a este tipo de convocatorias porque entiende que "Pedro Sánchez, Gabriel Rufián o Pablo Iglesias" están a favor de la vida.

El dirigente 'popular' ha alegado que va a manifestaciones 'provida' desde antes de que existiera Vox y ha señalado que en estas movilizaciones defiende la ley de Protección de la Maternidad que promueve el PP. "Para que aquellas personas que esperan a un hijo y que, por presiones económicas o del entorno, piensan en interrumpir el embarazo, tengan a todo el Estado a su disposición", ha dicho.

Ha criticado que la izquierda pretende llevar este asunto al debate del aborto y "quiere hacerle un traje a Casado", sugiriendo una "derechización". "Nadie por muy feminista que se declare puede hablar en nombre de una mujer que se queda embarazada y no tiene el apoyo de nadie. Eso es un drama y que afrontarlo como tal", ha espetado.