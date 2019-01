García-Egea defiende el pacto con Vox y dice que "seguro" que el PP lo repetiría a nivel nacional para echar a Sánchez

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el 'número dos' del PP ha defendido que el documento con 37 medidas pactado con la formación de Santiago Abascal contiene "mucho sentido común" y supone el "cumplimiento del deber" para cumplir las necesidades de los andaluces, algo que ha sido "objetivamente bueno".

En esta línea, el dirigente popular ha agradecido la "lealtad" tanto de Ciudadanos como de Vox que, según ha recalcado, han actuado de una forma "ejemplar". Así, ha puesto en valor la "total transparencia" del pacto --"no hay nada más", ha incidido-- frente al "oscurantismo" de las negociaciones de Pedro Sánchez para intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Yo prefiero sentarme con Vox que con el señor Rufián --el portavoz de ERC en el Congreso-- o con el señor Torra --el presidente de la Generalitat--", ha indicado García-Egea, que ha recalcado que el PP "seguro" que repetiría este pacto con Ciudadanos y Vox a nivel nacional si se dieran las circunstancias.

"Si eso posibilita la salida de Sánchez y mejora las condiciones de vida de los españoles, seguro. Me he sentado y he puesto negro sobre blanco las medidas en las que creo y si lo tengo que hacer en España, lo haré", ha enfatizado para recordar que es "un empleado" de los españoles y que su obligación es "mejorar su vida".

Asimismo, ha negado que el PP haya tenido que hacer cesiones para poder sacar adelante el documento firmado con Vox y ha subrayado que "lo importante está metido". "No se trata de ceder sino de conseguir cumplir con las necesidades de los andaluces", ha enfatizado.

Frente a las voces del PP que se han mostrado contrarias a este pacto con Vox como Alfonso Alonso o Ana Pastor, el secretario general del PP ha subrayado que de cara al futuro la formación de Pablo Casado se ha postulado como la formación llamada a liderar el centro derecha. "Lo hemos hecho en Andalucía y a partir de ahora todo lo que está a la derecha del PSOE, para aglutinar, tiene como principal referencia al PP y eso es objetivamente bueno", ha explicado.