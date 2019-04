García Egea ataca a Rivera: "El plástico al contenedor amarillo y el político sin principios, al naranja"

El secretario general del PP y candidato al Congreso por Murcia, Teodoro García Egea, ha cargado duramente contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por fichajes como el del expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, que formará parte de la lista del partido naranja a la Asamblea de Madrid para las elecciones del 26 de mayo y que ha provocado una convulsión interna en las filas del PP.

"El plástico al contenedor amarillo y el político sin principios, al contenedor naranja", ha proclamado en un mitin en Murcia, en el que previamente han intervenido el presidente del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta.

Además, y ante esas fugas a Cs y Vox de dirigentes del PP, García Egea ha afirmado que en el PP "no hay cobardes" sino "valientes" porque, según ha recalcado, los "valientes" se quedan en el partido "cuando las cosas van bien y cuando no van bien", cambiando las cosas "trabajando desde dentro".

"Casado es el más valiente que tiene el PP hoy. Ya quisieran muchos que salieron corriendo tener la misma talla personal y política que él tiene, que es nuestro presidente y del que estamos orgullosos", ha asegurado, cosechando un fuerte aplauso de las más de 3.000 personas que han acudido a este acto.

El secretario general del PP ha apelado al voto útil ante de las generales y ha alertado contra votar a Ciudadanos. "Me preguntaba un amigo, ¿le comprarías un coche de segunda mano a Rivera? Yo no. En el catálogo aparecería con 200 caballos, nuevo, cero kilómetros. Y cuando te llega a casa estaría abollado, con 200.000 kilómetros y sin la ITV pasada", ha afirmado, para añadir que eso es lo que ofrece la "nueva política" mientras que el PP es "valor seguro".

En este sentido, ha afirmado que el PP es el "único" que ofrece un "proyecto renovado" ante las elecciones y ha preguntado si hay "alguien de Ciudadanos" en sus listas. "Esto no es un mercado de invierno, esto es política y aquí se viene a trabajar por unos principios y unos valores", ha afirmado, provocando las risas del auditorio.

"NO ME VEO CON CORBACHO Y SORAYA RODRÍGUEZ"

García Egea ha afirmado que él no se ve compartiendo listas con el exministro socialista Celestino Corbacho, que es el que "más paro ha traído a España", ni con Soraya Rodríguez, que fue "la portavoz de Rubalcaba". "No me veo, antes me voy a mi casa", ha apostillado.

El 'número dos' de Casado ha presentado al PP como "única garantía" para que el país salga adelante y ha avisado que si se fracciona el voto puede ganar la izquierda y "durar el suplicio hasta 2023". A su entender, no pueden "jugarse el futuro" por un "cabreo".

"Ahí veis nuestra 'falconeta' que se va a llevar el colchón de Pedro Sánchez el domingo porque le vamos a echar de Moncloa. Con eso vamos a hacer la mudanza de Moncloa y le vamos a decir adiós a Pedro Sánchez", ha asegurado, para dejar claro que Casado conoce la situación de Murcia y "sabe comerse un paparajote" mientras "otros se comen la hoja de limón", en alusión a cómo se degusta un postre típico murciano.

CASADO LLAMA A RIVERA "CHAQUETERO"

Previamente, Casado ha cargado también contra Albert Rivera recordando como en 2015 decía que no iba a pactar con el PSOE y al final acabó firmando un pacto de investidura con Pedro Sánchez, llamando incluso al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que apoyara ese acuerdo.

"Unos cambian de opinión, unos no son fiables y son chaqueteros", ha recalcado Casado en un acto de campaña en Elche, antes de desplazarse a Murcia para arropar al PP de esta región en el penúltimo día de jornada electoral.