García Egea espera que PSOE-A "pida perdón" por "todo lo hecho" en Andalucía y colabore "lo máximo" para el cambio

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento de Andalucía, García Egea, que no espera mucho de la intervención de la líder del PSOE-A, Susana Díaz, este miércoles en la Cámara, sí espera que "moleste lo menos posible" en el proceso de cambio. "Que dé paso a una nueva forma de hacer política, que es la que Juanma Moreno y el PP encarnan".

De esta manera, ha considerado que esta legislatura en Andalucía es"una esperanza para miles de andaluces que tenían graves problemas de empleo y de mirar al futuro". "Es una esperanza que en Andalucía empieza el cambio que muy pronto vamos a ver en España", ha señalado.

Asimismo, ha llamado a "respetar" la voluntad de las urnas. "Lo que he visto en el Parlamento me ha gustado mucho. Se ha visto un futuropresidente de la Junta de Andalucía y a un parlamento, en su parte de izquierda, que no ha estado a la altura de lo le han pedido los andaluces", ha subrayado.

Preguntado antes las críticas por haber llevado negociaciones desdeMadrid para la formación de gobierno en Andalucía, el secretario general del PP ha defendido la manera de actuar del partido. "La dirección nacional debe estar allí donde se le necesite. Somos un partido nacional, no somos 17 partidos distintos", ha insistido.

Cuestionado por el discurso del portavoz parlamentario de Vox, Francisco Serrano, donde ha vuelto a mencionar la Ley contra la Violencia de Género, García Egea ha señalado que el PP está "en el centro de las negociaciones, entre Cs y Vox" y en el centro de laspreocupaciones que "realmente" tienen los andaluces. "El PP ha sido percibido por los andaluces como una fuerza moderada, serena, rigurosa, seria y que va a la raíz de los problemas", ha afirmado.

En este sentido, ha insistido en que el PP no se va a preocupar de lo que preocupa a los políticos y sí se va a preocupar de "lo que preocupa a los andaluces". "La primera seña de quien ha venido a renovar de manera tranquila pero decidida y quien, el espectro de la izquierda, viene a hablar el lenguajes de los políticos", ha subrayado.

Así, ha reclamado a los diputados que en la tribuna del Parlamento hablen "de los problemas reales de los andaluces" y ha criticado quePodemos "no lo esté haciendo ni en Andalucía ni en ningún Parlamentode España, ni en el Congreso".

RODEA EL PARLAMENTO

El secretario general del PP también ha afeado que "lo más relevante que ha hecho la izquierda ha sido llamar a 'rodear el Parlamento'" y ha aconsejado al PSOE a "no guardar las pancartas porque las van a necesitar en Madrid cuando Pedro Sánchez salga de Moncloa y Casado tome posesión como presidente del gobierno".

"Aquellos que llaman a salir a la calle en contra de un parlamentodemocráticamente elegido, que esperen el resultado a nivel nacional cuando se convoquen las elecciones; les va a gustar tanto como les ha gustado el del Parlamento de Andalucía", ha augurado, toda vez que haseñalado que el PSOE está en la calle porque "los andaluces lo ha echado". "Que se acostumbren a estar allí", ha zanjado.