García Egea descarta la abstención del PP en la investidura y pide a Sánchez buscar apoyos entre sus "socios naturales"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha descartado de nuevo este lunes la abstención del PP en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque "lidera la oposición" y ha aconsejado al candidato socialista que busque apoyos entre sus "socios naturales".

"No somos un partido bisagra sino que aspira a gobernar. El PP es el líder de la oposición, no solo en el Congreso sino en el Senado y otros ayuntamientos", ha declarado García Egea al ser preguntado por las declaraciones de Esperanza Aguirre asegurando que no le parecería mal esa abstención del PP.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, ha indicado que el PP "en los momentos importantes siempre ha estado" y ha recordado que en el País Vasco el PP "votó a Patxi López" para ser lehendakari en 2009 "a cambio de nada".

"Y creo que lo mínimo que puede hacer el PSOE es hacer lo mismo en Navarra, porque es un territorio especialmente importante para España, sobre todo después de lo que estamos viendo de las vergonzantes actas de negociación de Zapatero con ETA", ha exclamado.

LOS SOCIOS DE LA MOCIÓN DE CENSURA

Dicho esto, ha indicado que en España el señor Pedro Sánchez "lo que tiene que hacer es buscar apoyos, entre los que los que le permitieron hacer la moción y entre los que son sus socios naturales".

En este sentido, ha subrayado que el PP "no puede ponerse de acuerdo con el PSOE" para la investidura de Sánchez. "Cuando veo a otros partidos que se supone que son de centro-derecha hablar con el PSOE sobre posibles acuerdos de gobierno, me parece un contrasentido porque el PSOE quiere subir el impuesto de sucesiones y donaciones y yo quiero bajarlo", ha indicado, en alusión a Cs y las negociaciones para pactos en CCAA y ayuntamientos.

El secretario general del PP ha indicado que antes Pedro Sánchez "tenía un poco de prisa porque lo tenía todo amarrado, pero ahora parece que no". "Y ya vimos que aquellos que le hicieron presidente en la moción de censura, pueden estar por la labor de hacerlo ahora", ha manifestado.

En este punto, ha recordado que el propio Sánchez le dijo "no te preocupes" a Oriol Junqueras, líder de ERC, cuando se saludaron en la sesión constitutiva de las Cortes. "Quizá esconda algo detrás que nos iremos enterando en las próximas fecha", ha apostillado, en alusión a los indultos a los presos independentistas que están en prisión preventiva.

PORTAVOZ PARLAMENTARIO, TRAS EL PROCESO DE PACTOS

García Egea ha afirmado que cualquiera de sus diputados o senadores puede ser portavoz parlamentario en el Congreso o el Senado, y ha subrayado que cuentan con un grupo parlamentario con "experiencia", con personas que han presidido la Diputación, han sido consejeros o ministros.

"Cualquiera puede ser un gran portavoz y vamos a esperar a que termine el proceso de pactos porque eso también va a aumentar la estabilidad de la legislatura, que se prevé muy fructífera para el trabajo del grupo parlamentario", ha dicho, para añadir que ya han registrado cinco iniciativas y lo seguirán haciendo esta semana.