García Egea: "Mientras Díaz se esconde de sus líderes nacionales, el PP ha volcado su organización para el cambio"

"Pedro Sánchez va a venir un par de veces a Andalucía a hacer campaña porque Susana Díaz no ha podido evitar que venga, al menos, dos veces, mientras que Pablo Casado va a estar diez de 15 días trabajando y luchando por el futuro de Andalucía, más presentes que nunca", ha trasladado en declaraciones a los periodistas en Almería.

García Egea, quien ha participado en el mitín de apertura de campaña organizado en el Teatro Cervantes de la capital para arropar a la número 1 de la lista por Almería, Maribel Sánchez, ha señalado que el PP es "un partido vivo, que evoluciona, que desarrolla y que pone a los mejores para hacer frente al cambio" al tiempo que ha criticado que Díaz "solo viene de visita durante la precampaña y la campaña".

"A Susana Díaz la dejas en Alicún y no sabe volver a Sevilla porque no conoce Almería ni su provincia, y, seguramente, tras la campaña, no volverá más", ha afirmado.

El número dos de Casado se ha mostrado "convencido" de que el PP con Juanma Moreno al frente "va a gobernar la Junta próximamente" y ha apelado a la gestión de los alcaldes 'populares' al frente de los ayuntamientos andaluces. "Creo que cualquiera que piense cómo gobernaría el PP en Andalucía, lo único que tiene que hacer es mirar a los alcaldes que tiene", ha añadido.

Por otro lado, García Egea ha censurado la visita de la ex ministra socialista Cristina Narbona a Murcia y ha considerado una "desfachatez" que el PSOE "la mande" a Murcia porque "no se atreve a hacer que venga a Andalucía porque están en campaña".

"Si Narbona viniera todos recordarían aquel momento triste, que le acompañará toda la vida, en el que pulsó el botón para derogar el trasvase del Ebro que hubiera acabado con todas las necesidades hídricas del levante español", ha trasladado para lamentar que haya vuelto a la primera línea política "para enterrar definitivamente el trasvase del Tajo".