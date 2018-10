García Egea dice que Casado se volcará en Andalucía porque esta comunidad necesita "una verdadera transición"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalad este lunes que el líder de su formación, Pablo Casado, y toda la dirección nacional del partido se van a volcar en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre porque esta comunidad autónoma necesita "una verdadera transición". "Hay gente que ha conocido más Papas que presidentes de la Junta de Andalucía y eso tiene que acabarse", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP tras una reunión con los vicesecretarios de Estudios y Programas de toda España para arrancar los trabajos de preparación del programa marco de las municipales y autonómicas de mayo de 2019, así como las líneas de la campaña electoral andaluza.

García Egea ha señalado que Susana Díaz está en una partida de cartas que pasa porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no se "asome" por ninguna provincia de Andalucía mientras que al PP se va a "volcar" en esta tierra con su líder, Pablo Casado. "Nosotros no tenemos que esconder nuestro líder nacional sino que queremos que se le conozca y de la cara donde otros no pueden no presentarse", ha enfatizado. NO SE CREE A Cs

El 'número dos' del PP ha recordado que Cs apoyó a Susana Díaz esta legislatura y ha señalado que Andalucía necesita una "verdadera transición" encabezada por Juanma Moreno. De hecho, ha relativizado los mensajes del partido de Albert Rivera asegurado que no apoyarán al PSOE porque, según ha dicho, eso mismo dijeron tras los comicios de 2015 y luego acabaron pactando con el PSOE.

"Lo que ha dicho Cs lo dijo hace cuatro años", ha abundado, para exigir "claridad" al partido de Albert Rivera. A su entender, si la formación naranja piensa ahora que en "aquel momento se equivocaron", debería "explicarlo" a los ciudadanos.

Ante las informaciones que apuntan a que el Gobierno andaluz no ha colaborado todo lo que pudiera con la Justicia para esclarecer el caso de las llamadas 'tarjetas black', García Egea ha indicado que son "gravísimas informaciones sobre ocultación de información" y es momento de que el PSOE lo explique.