García Egea, sobre Álvarez de Toledo y los delitos sexuales: "Yo me siento a gusto con las mujeres del PP"

"Yo me siento a gusto con las mujeres del PP, fuimos los primeros con una presidenta en el Congreso y el Senado, y otros quieren vender la mercancía averiada", ha afirmado a preguntas de los periodistas en València por si respalda la postura de Álvarez de Toledo de que "todo lo que no sea un sí es un no" en la reforma de los delitos sexuales.

En el debate a seis en RTVE, la 'popular' manifestó: "El consentimiento afirmativo. Dice --el programa del PSOE-- garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso?. ¿Un silencio es un no?".

García Egea ha lamentado que "la gente esperaba oír hablar sobre bajada de impuestos, los padres y la educación de sus hijos y qué va a pasar con Cataluña, si van a aceptar la autodeterminación como dice (Miquel) Iceta --PSC-- o si van a indultar a los presos golpistas".

"No creo en debatir por Twitter sobre temas importantes", ha recalcado, y ha afeado a la número dos de Unidas Podemos por Madrid y a la cabeza de lista del PSOE por Sevilla que quisieran "llevar el debate sobre algún derrotero que impida responder sobre los indultos".

Por contra, ha defendido que con el PP "no lo van a consentir: Estamos comprometidos con la justicia, con la igualdad de oportunidades, y hemos sido los únicos que hemos subido la pensión a las madres; eso no lo ha hecho Montero ni la ministra". Ha añadido, en esta línea, que lo que no va a hacer es "comprarle la mercancía averiada a la izquierda, que es lo que intentó anoche en el debate".

Preguntado de nuevo por si el PP respalda la postura de Álvarez de Toledo, ha suscrito "algo importante" que dijo en el debate: "que Montero no hable en nombre de todas las mujeres". "Aquí estoy rodeado de mujeres y me siento muy a gusto; no estaría tan a gusto si estuvieran aquí (Ada) Colau, (Manuela) Carmena o Montero", ha ilustrado.

Por tanto, les ha emplazado a que "hablen en nombre de las mujeres del PSOE". Y ha añadido en este punto: "El día de la manifestación del 8M (Día de la Mujer) no fui, preferí quedarme en el parque con mi hija porque había gente que tenia carteles que incluso decían 'Casado, yo te hubiera abortado", algo que ve "bastante desagradable" y con lo que cree que "quizá esta gente se sienta a gusto".