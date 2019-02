García Egea cree que no habrá adelanto electoral y que ERC y PDeCAT harán lo posible para que Sánchez siga en Moncloa

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que no habrá un adelanto de las elecciones generales en España porque no le viene "bien" ni a los "secesionistas" ni a Pedro Sánchez. A su entender, en los próximos días van a asistir a un "teatro" sobre "un posible adelanto electoral que no se va a producir", dado que ERC y PDeCAT harán "lo posible" para que el actual jefe del Ejecutivo siga en el Palacio de la Moncloa.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, García Egea ha afirmado que tanto Sánchez como los independentistas saben que si el presidente del Gobierno firma el decreto de convocatoria de elecciones estará firmando "su salida del Palacio de la Moncloa", en linea con lo que le ocurrió a Susana Díaz al poner fecha a los comicios andaluces.

Aunque ha dicho que el PP quiere ese adelanto de las elecciones, se ha mostrado convencido de que Sánchez no las va a convocar ahora, a pesar de que este lunes se habló de un posible adelanto electoral en abril. En las filas 'populares' enmarcan esa "amenaza" en un "ultimátum" a los independentistas para que apoyen los Presupuestos, cuyo debate de totalidad se celebra este martes y miércoles en el Congreso.

"Con Casado ni habrá relatores ni negociadores, sino cumplimiento de la ley", ha proclamado el dirigente 'popular', para añadir que los independentistas no quieren ese adelanto electoral y por eso asistirán en los próximos días a un "teatro" porque el "mayor aliado de los independentistas es Pedro Sánchez".

En este sentido, García Egea ha afirmado que los independentistas "nunca tendrán un aliado como él en la presidencia del Gobierno" y por eso no van a pemitir que "salga de Moncloa". A su entender, harán todo "lo posible" para mantenerlo en el poder "a pesar de presentar enmiendas de totalidad" a los Presupuestos.

"DESLEGITIMADO" SI LE TUMBAN LOS PGE

Al ser preguntado si el PP considera el debate de Presupuestos como una cuestión de confianza de Pedro Sánchez, ha indicado que si el Gobierno no consigue "reeditar la vergonzante mayoría" que le hizo presidente, el actual Gobierno estará deslegitimado para poder seguir ejerciendo su labor como Gobierno".

"Si no saca los Presupuestos tendrá que verlo como una cuestión de confianza perdida y convocar de forma inmediata elecciones", ha subrayado, para añadir que sin apoyos no tendría base suficiente para dar estabilidad a un Gobierno "a la deriva" ante los "retos" que tiene el país encima de la mesa.