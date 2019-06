Gamarra (PP) espera que "no se negocien comunidades autónomas ni municipios a cambio de apoyos posteriores a Sánchez"

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones en Logroño minutos antes de participar en un acto de la Asociación de Celiacos de La Rioja y ha indicado que la próxima semana "va a ser muy importante" porque "es cuando llega el momento de la verdad y de mantener conversaciones formales que permitan que, allí donde el centro derecha ha obtenido mayoritariamente el respaldo de los ciudadanos, se materialicen y se pongan en marcha esos gobiernos de centro derecha".

Todo ello "nos exige responsabilidad y seriedad a la hora de negociar" y por ello "nos tenemos que sentar todos a hablar". En este punto, ha indicado, "nosotros, desde el PP, vamos a hablar con todo el mundo y vamos a buscar acuerdos que permitan que, como en Andalucía, las políticas de centro derecha sean las que gobiernen sin ningún tipo de mercadeo pero con madurez".

Por su parte, ha continuado, "Cs y Vox tendrán que explicar a sus votantes si no hablan porqué no lo hacen" pero "deben saber que si no lo hacen lo que harán será promover más gobiernos de Sánchez o que, por ejemplo, siga gobernando Carmena en Madrid".

La también alcaldesa de Logroño ha explicado que "ahora es el momento de hablar de los gobiernos municipales y autonómicos" y por ello "los partidos tenemos una responsabilidad con nuestros votantes" y ha recordado que Ciudadanos "dijo que no iba a pactar con el socialismo y con Sánchez y que promovería gobiernos de centro derecha". Por ello, "allá donde sea posible tiene que tener la responsabilidad de trabajar en esa línea".

Finalmente, ha insistido, "el PP ofrecerá un programa de Gobierno estable que materialice estos gobiernos y que permitan que el centro derecha siga gobernando allá donde sea posible".