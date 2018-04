Gallardón defendió en comisión de investigación que la compra de Inassa fue "ética" y ajustada a la ley

El también exministro de Justicia tuvo que acudir el pasado mes de diciembre al Parlamento madrileño, a la comisión de investigación sobre corrupción política, donde llevó toda la documentación de esta compra que fue aprobada por el Consejo de Gobierno que dirigía en noviembre de 2001.

Durante una hora y media el exalcalde de la capital admitió que no participó ni supo que se compró Inassa a través de una empresa de Panamá, Aguas de América, pero que tras escuchar en diferentes comparecencias a otros consejeros, como a Carlos mayor Oreja, también imputado, hubiese aprobado "exactamente igual" la adquisición, teniendo en cuenta que fue amparada por el bufete de abogados Garrigues, "el mejor fiscalizador de España entonces".

"Yo me enteré cuando se aprobó en Consejo de Gobierno. Antes no sabía absolutamente nada y ahora lo sé todo con estas comparecencias. Si hubiera tenido esa información, jurídicamente bien documentada, lo hubiese autorizado igual exactamente", reiteró, para añadir que no podía hacer "reproche" alguno al Canal por la misma.

Además, insistió en que con esta operación, que supuso el desembarco del Canal en Latinoamérica, "el dinero público no se vio perjudicado en absoluto" y que la Comunidad de Madrid no perdió "ni un euro". "No se hizo cosa distinta a la que hacen las empresas públicas; esa operación se hizo de acuerdo a la legalidad", dijo.

Gallardón también vio "imposible" entonces que alguien de su equipo se hubiera podido beneficiar de esta compra. No obstante, asumió la "responsabilidad" de todos porque él los ha designado e insistió en que "el Canal fue absolutamente decidido a actuar con honestidad".