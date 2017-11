Gallardón defiende que no cobró comisiones del Canal y que no hizo ningún "pacto de silencio" con Ignacio González

Durante la entrevista, recogida por Europa Press, Gallardón dice que la única información que ha tenido de la investigación del caso Lezo ha sido por la prensa. "Al contrario de lo que se ha publicado, a día de hoy yo no soy parte en el procedimiento judicial que está instruyendo ese asunto ni, por tanto, conozco los detalles del mismo", ha señalado.

Gallardón, que dice romper su silencio porque las "filtraciones" están "perjudicando" a su familia, ha señalado que hasta la fecha no se le ha "imputado la comisión de ningún delito". "La decisión de llamarme a declarar como investigado le corresponde única y exclusivamente al juez y no puedo yo anticipar qué decidirá hacer", ha añadido.

Preguntado por la cuestión de que Anticorrupción sostiene que dispuso en todo momento del "control" de la compra de Inassa a través del Canal, Gallardón lo ha negado y ha explicado que "fue una decisión acordada por el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y que posteriormente, porque la Ley así lo exigía, fue elevada al Consejo de Gobierno de la Comunidad".

Así, ha relatado que la primera vez que oyó hablar de Inassa fue cuando se estudió en el Consejo de Gobierno la propuesta del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. "Quien afirme que las decisiones se tomaban allí de arriba abajo desconoce absolutamente cómo funcionaba el Canal durante los años en que yo fui presidente de la Comunidad", ha indicado.

Según Gallardón, el Canal estaba entonces gestionado por un Consejo de Administración "plural y profesional del que, además de representantes de la Comunidad, formaban parte personas tan cualificadas como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el ex presidente del Canal y ex consejero de Presidencia del Gobierno Socialista Agapito Ramos, altos dirigentes de la CEIM y representantes sindicales de UGT y de CSIF, un alcalde del PSOE y un concejal del Ayuntamiento de Madrid".

"Este Consejo aprobó por unanimidad la propuesta nacida del propio Canal de Isabel II de comprar Inassa. Afirmar que las decisiones del Canal se tomaban por encima de este órgano es rotundamente falso", ha subrayado.

En este punto, ha contestado con un "por supuesto que no" a la pregunta de si cobró él o alguien de su equipo comisiones ilegales a cambio de la compra de Inassa. "Ni yo ni ningún otro miembro del Consejo de Gobierno que yo presidía. Se ha dicho que se ha realizado una investigación patrimonial sobre mis cuentas bancarias en España y sobre las que no tengo en el extranjero. Pues bien, le puedo asegurar sin ningún género de duda que esa investigación no se podrá llegar a una conclusión distinta", ha dicho.

LA COMPRA DE INASSA

Así, ha añadido que en el consejo que él presidía se aprobó la adquisición de un número concreto de acciones de una sociedad colombiana y "parece que lo que luego se decidió adquirir fue una sociedad panameña titular de esas acciones", ha dicho en relación a si conocía que se hizó a través de paraísos fiscales.

"Desconozco si el hecho de que la operación se ejecutase así supuso o no alguna irregularidad, pero le puedo asegurar que no fue una decisión mía, ni fui informado de ello ni antes ni después", ha apuntado, para señalar, además que le consta que, pese a que se dice que por Inassa se pagó un sobreprecio, "para fijar el precio, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II se basó en tres informes de valoración -uno interno, otro del asesor financiero de la operación y un tercero de un experto independiente como Emilio Ontiveros- y que todos ellos arrojaban una valoración superior al precio que se pagó".

"Sé además que el proceso de compraventa se desarrolló en el marco de un concurso internacional al que el Canal fue invitado por el Banco Mundial", ha añadido.

Preguntado por la reunión que mantuvo con Ignacio González y el empresario Enrique Cerezo en mayo de 2016, ha confirmado que asistió a ese encuentro "pero como tantas otras veces" se vio con Ignacio González cuando compartían oficinas en el Consejo Consultivo. "Y ni en esa reunión ni en ninguna otra hablé yo con Ignacio González nada relacionado con el Canal de Isabel II", ha asegurado.

"Quien afirme que entre González y yo ha podido existir alguna vez un pacto de silencio desconoce completamente el pasado político que tenemos que, por suerte o por desgracia, ha sido de bastantes desencuentros", añade el también exalcalde de Madrid.