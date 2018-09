Gabilondo desea unir a las fuerzas que buscan transformar Madrid pero solo irán bajo las siglas del PSOE

No obstante, ha manifestado, durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Getafe, que tienen unas siglas y solo van a ir bajo ellas, con un proyecto "que una a todas aquellas personas de bien que quieran que Madrid no sea esta situación injusta de exclusión donde la riqueza no alcanza a todos o donde hay tanta pobreza".

"Ahí está el logo y el nombre, Partido Socialista Obrero de Madrid, pero no creemos en ningún proyecto colectivo que pase por la mera adhesión a una persona, sino el proyecto de una organización entregada a la transformación de la sociedad", ha subrayado.

Según Gabilondo, les une el cambio, "la voluntad de cambiar esta situación", pues no son éstas las políticas públicas que quieren y por eso desean llegar al gobierno, aunque "no para que yo me satisfaga y encuentre no sé qué placer, ya que el poder es para ejercerlo en favor de la transformación de la sociedad".

En su opinión, hay que hacer una sociedad próspera donde la economía sea inclusiva y donde el Producto Interior Bruto "no sea tan bruto y sea capaz de dar a cada cual según su capacidad y su valía", por lo que el PSOE quiere transformar Madrid, cambiándolo "de arriba a abajo".