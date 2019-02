Gabilondo defiende que PSOE no veta "a nadie" en la comisión de universidades y quieren una sesión más

Ayer, la Mesa de la comisión de investigación de universidades acordó llamar a comparecer a la sesión del 4 de marzo al consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos; el que fuera director de la Fundación para el Conocimiento Madri+d Jesús Sánchez Martos y la ex asesora del Gabinete de la Consejería de Educación María Teresa Feito.

PSOE consideraba que estos comparecientes son "fundamentales" para conocer "dónde están las responsabilidades más directas" y por eso prefirieron que acudieran esos comparecientes antes que el presidente del PP, Pablo Casado, o la expresidenta regional, Cristina Cifuentes.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gabilondo cree se deben crear "prioridades" para "poder aclarar las cosas" y por eso han llamado a la "cúpula superior de la Universidad". "Defendemos que haya una sesión más al menos y apoyamos que haya una sesión más y en esa sesión que acuda quien tenga que acudir para aclarar los extremos que se deriven de la cuestión citada", ha expuesto.

Gabilondo, al ser repreguntado sobre si en una siguiente sesión llamarían a comparecer a Casado y Cifuentes, ha insistido en que llamarán a quién "más pueda ayudar a resolver las cuestiones que se deriven". "No excluimos la comparecencia de nadie", ha zanjado.

"PARIPÉ Y PACTO DEL BIPARTIDISMO"

Por su parte, tanto Podemos como Ciudadanos han continuado criticando "el pacto del bipartidismo" que "pastelean entre ellos para taparse sus vergüenzas".

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha vuelto a acusar a PP y PSOE de "impedir" que Casado y Cifuentes acudan a la comisión para dar explicaciones, algo que, a su parecer, demostrar que los socialistas "solo querían el sillón" de la expresidenta regional y no "regenerar la universidad".

"Si yo soy presidente se van a acabar los chiringuitos políticos, los tratos de favor o los másteres regalados por tener el carnet del PP y de PSOE y entender la Universidad como su cortijo", ha aseverado.

En esta línea, la portavoz de Podemos, Clara Serra, ha lamentado que ayer asistieron a una de las "peores prácticas del bipartidismo en la Asamblea" porque PP y PSOE se "opusieron y bloquearon que acudan dos de los mayores responsables".

"Entendemos que esta actitud del PSOE tiene que ver con evitar la comparecencia de (la exministra de Sanidad) Carmen Montón y dadas estas circunstancias hemos abandonado la comisión y hemos pedido una comisión extra y vamos a seguir pidiéndola para que estén Casado y Cifuentes y esa es la única posibilidad de que podamos volver a la comisión", ha sostenido.

No obstante, "si PSOE se mantiene en las peores prácticas del bipartidismo" ha asegurado que no quieren colaborar en esta comisión "sin sentido" y a que se preste a "este paripé con el PP".

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha asegurado que continuarán sin acudir a las sesiones de la comisión y solo a las Mesas y Juntas de Portavoces para conocer los siguientes pasos que se van dando en la misma.

"No estamos acudiendo a las comparecencias por coherencia con el dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara que dijeron que en esas comisiones no se podría preguntar por asuntos internos de las universidades y como preguntan sobre eso no vamos a acudir", ha expuesto.