Gabilondo llama a una "auténtica conmoción social" en las elecciones

Gabilondo se ha manifestado en esos términos en su intervención durante el acto de inicio de campaña de los socialista madrileños, que ha tenido lugar en la plaza de Don Antonio de Andrés, del distrito de Vicálvaro, donde ha llamado a la movilización, que es "moverse, motivarse, emocionarse".

Y es que ha recordado que las urnas "están todas vacías", aunque ha afirmado que están "cerca, muy cerca, de ir poquito a poco". "No tenemos prisa, lo único que tenemos es urgencia", ha agregado Gabilondo, quien ha destacado que este es "un momento crucial". "Estamos en una encrucijada, no hemos estado así desde el 82", ha apuntado, antes de hacer hincapié en que está en juego no solo quién gobierna sino "los derechos y las libertades".

"Estamos jugándonos la gran conquista social de las libertades, porque los que están acechándolas no simplemente son de derechas, que los hay, sino que están supeditados a planteamientos que son ultraderechistas", ha insistido, para afirmar que los socialistas van a hacerles frente "a voto limpio, y eso se hace en las urnas".

Gabilondo ha asegurado que la Comunidad de Madrid se encuentra en "una situación insostenible tras 24 años de gobierno del PP", por lo que "es la hora del cambio", y el cambio "tiene que ser un cambio de las prioridades sociales y políticas", ya que "Madrid no es sostenible ni social, ni política, ni medioambiental, ni económicamente".

"Ya han hecho todo el bien que saben hacer, algún mal también han hecho, el proyecto que supuestamente tenían para Madrid está clausurado, agotado. Es el momento de cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid, es el momento de hacerlo", ha recalcado.

Para lograrlo, el candidato socialista ha abogado por "no excluir a nadie que desee hacer progresar Madrid". "No prejuzguemos a los que están en determinado lugar", porque "quizá en otras ocasiones han preferido otras opciones, pero no descarten que ahora puedan apoyar nuestra propuesta", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que Madrid es "una comunidad endeudada en 32.270 millones de euros, es decir, 5.790 euros por habitante", lo que significa "un impuesto en diferido a nuestros jóvenes".

Asimismo, ha vuelto a mostrar su preocupación por la pobreza y la desigualdad existente en la Comunidad de Madrid y ha asegurado que "no hay derecho a que haya personas que viven en esa situación".

"Por eso nosotros no somos un mero recambio del poder, a Madrid no le basta con un cambio que sea una reposición, es más profundo. Somos la alternativa de progreso que necesita Madrid. La ciudadanía desea un cambio efectivo y nosotros vamos a liderarlo", ha zanjado.