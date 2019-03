Gabilondo advierte a Cs de la necesidad de "no cerrar las puertas a los demás"

"Siempre he creído que lo que hay que hacer es no cerrar las puertas a los demás, hay que abrirse. No va a haber mayorías absolutas, tenemos que acostumbrarnos a hablar con quien no piensa como nosotros", ha manifestado Gabilondo en respuesta a preguntas de los medios durante el acto de entrega de los 'Reconocimientos 8 de Marzo' de la Comunidad de Madrid.

"Hacer ostentación de que no pensamos igual para no hablarnos es casi un insulto a la ciudadanía. A raíz de los resultados tenemos que buscar los mejores interlocutores para hacer el proyecto que tenemos cada uno de nosotros", ha agregado.

Gabilondo ha recordado que su partido pretende "transformar" una situación que ha calificado de "injusta" porque "hay mucha desigualdad" y ha mostrado su disposición a buscar "alianzas en ese ámbito".

Finalmente, ha apuntado que considera "más atinados los discursos que tratan de incorporar, sumar y conversar a quien no piensa como tú que lo contrario".