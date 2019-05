Gabilondo dice que Madrid necesita "personas solventes" y no "comportamientos inmaduros"

"No podemos permitirnos comportamientos inmaduros ahora. Necesitamos personas solventes --no digo que yo lo sea--, alguien que no tenga comportamientos inmaduros o que se vea con poca capacidad", ha manifestado Gabilondo en un acto organizado por Madrid Fórum Empresarial.

Según Gabilondo, "hacen falta equipos solventes". "La ciudadanía lo que nos pide es solvencia y competencia para resolver los asuntos, que tengamos equipos con capacidad de afrontar los desafíos", ha afirmado.

A su juicio, "hay que generar consensos políticos y sociales". "No podemos seguir con la inercia de mayorías políticas, incluso mayorías absolutas, siempre en la añoranza de la mayoría absoluta y si no la hay buscar un aliado para que dé suma de mayoría absoluta", ha sostenido.

"La ciudadanía nos está mandando el mensaje de que tenemos que trabajar juntos aunque pensemos diferente, de que hay prioridades y urgencias que debemos resolver consensuadamente, de que no tenemos que hacer bloques enfrentados para resolver los asuntos", ha subrayado Gabilondo.

Y es que, ha advertido de que "algunos asuntos de Madrid solo se resuelven coordinada y consensuadamente, que el diálogo y el consenso no son un camino posible, son el único camino".

"Si seguimos con la cultura de que lo que hay que hacer es derrotar al adversario, imponer nuestros criterios, lo que pasa es que no avanzamos", ha constatado.

En este sentido, ha afirmado que "lo único que tiene posibilidad de avanzar, de dar estabilidad, es el acuerdo, pero la cultura política general es la confrontación". "Si es ingenuo buscar acuerdos, yo me he equivocado de sitio", ha aseverado.

"Necesitamos un gobierno estable, dialogante, para abordar las reformas", ha recalcado el candidato socialista, que ha afirmado que "no hay prosperidad sin estabilidad".

Por ello, ha defendido que la Comunidad "no puede permitirse cronificar la inestabilidad política", que se ha reflejado en el hecho de que haya habido tres presidentes en una legislatura y en los enfrentamientos entre distintos partidos y dentro de los propios partidos.

"El Gobierno ha estado, nos ha tenido, distraídos en otros asuntos", ha señalado, para agregar que "mientras tanto, no hay prosperidad sin estabilidad".