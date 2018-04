Gabilondo dice que Madrid necesita una alternativa y "no un repuesto" y rechaza la vía de un presidente interino del PP

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sostenido este domingo que Madrid necesita una alternativa al Gobierno regional del PP y "no un repuesto" y ha rechazado la posibilidad de que un presidente interino de los populares agote la actual legislatura.

Así lo han manifestado Gabilondo en el 'Un proyecto para Madrid', que su partido ha organizado en el Centro Cultural Eduardo Úrculo para presentarle como candidato a la presidencia regional y que ha contado también con la participación del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, la secretario de organización regional, Carmen Barahona, y miembros de la Comisión Ejecutiva Regional de las Juventudes Socialistas de Madrid (JSM).

Así, Gabilondo ha manifestado que Madrid necesita una alternativa y "no un recambio" ya que estamos ante un fin de ciclo y solo se puede transformar la región con otro Gobierno y forma de gobernar. Por ello, ante la posibilidad de ser elegido presidente regional en el Próximo Pleno de Investidura, Gabilondo ha asegurado que no se trata de un "asunto personal" ni de "prisa" sino de "urgencia, que es mucho peor". "No son nada ingenuo de creer que si uno es presidente su vida florece por doquier", ha expresado.

Ante esta situación, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid ha instado ha Ciudadanos (Cs) a que sus "decisiones estén a la altura de sus proclamaciones" y no utilicen los "viejos procedimientos" ya que "no se trata de apuntalar" al PP en el Gobierno.

En esta misma línea, Gabilondo, que ha definido el papel de Cs durante los últimos tres años como el de "equipo de mantenimiento del PP", se ha dirigido a los votantes de la formación naranja para preguntarles si les parece "adecuado que en este momento se apoye al PP".

"A mi me gusta decir que hay gente de bien en todos los partidos y votantes, en lo que si creemos es que tenemos un proyecto para aglutinar a toda la gente de bien y consideramos que la política del PP no son las que necesitan la Comunidad de Madrid", ha añadido Gabilondo, que ha defendido que las políticas de los populares "merecen" la reprobación política y pública a través de una propuesta alternativa.

Ante esta situación, el portavoz regional socialista ha instado a Podemos y Cs a sumar fuerzas con el PSOE para iniciar ese "cambio", cuyas líneas de actuación han "debatido y aprobado conjuntamente" en la Asamblea de Madrid.

PSOE PIDE LA ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS

La posición de Cs ante un posible Gobierno regional presidido por el PSOE también ha sido el centro del discurso de José Manuel Franco, quién se ha mostrado "seguro" de esta posibilidad y de la capacidad de los socialistas de "mover la conciencia" de los diputados de Cs en la Asamblea de Madrid. "Si no fuéramos capaces hemos comenzado una campaña para que el año que viene las urnas traigan un Gobierno decente en la Comunidad de Madrid", ha añadido.

Así, Franco ha asegurado que Gabilondo cuenta con 64 votos de los 129 diputados de la Asamblea, incluidos los de Podemos. Frente a esta situación se encuentran los 48 votos de los diputados populares y los de Cs, que Franco ha calificado como "la llave del Gobierno" y, por ello, ha señalado que desde el PSOE solo quieren su abstención porque "es suficiente". "Les vamos a dejar que naveguen en la indefinición", ha remarcado Franco sobre la postura de los diputados regionales de la formación naranja.

PRESIDENTE INTERINO

Por otra parte, ante la posibilidad de que un candidato interino del PP dirija la región hasta las elecciones autonómicas de 2019, Gabilondo ha señalado que el año restante no puede ser "un periodo para ir tirando" y ver como "algunos van haciendo caja electoral mientras se va deteriorando y descomponiendo la sociedad". Por este motivo, Gabilondo ha defendido que "es importante intervenir" y que no acepta un periodo de interinidad.

"Quien sea elegido presidente lo será de pleno derecho no alguien secuestrado por las circunstancias del tiempo", ha sostenido el portavoz regional, que, a su juicio, decirle a un presidente que es temporal "es como decirle que no es eterno" y que suena a "apaños de politiquería".

Además, Gabilondo ha criticado la intervención " a modo de gestora" que el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, dio el pasado jueves, invocando como salida "una propuesta que debería salir de Génova". "No le culpo a él pero lo que buenamente pudo no es lo que buenamente debió hacer", ha añadido.

"HAY QUE SER UN TANTO EXTREMISTA PARA PENSAR QUE EL PSOE ES UNA AMENAZA"

Además, Gabilondo ha criticado que la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, expresase en su discurso de dimisión que la "posibilidad real" de un Gobierno de la "izquierda radical" era uno de los motivos de su renuncia.

A ello, Gabilondo ha apostillado que en "hay que ser un tanto extremista para pensar" que el PSOE es una "amenaza socialmente" y que en el PP también hay "extremismos muy contundentes" que han llevado a la región a una situación "muy difícil".

En relación a la polémica suscitada por el máster de Cifuentes cursado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Gabilondo ha afirmado que uno de los motivos que le produjo "más estupor" fueron las explicaciones que Cifuentes dio al respecto. "Deben de pensar que somos incapaces de discernir y comprender", ha seguido.

Para Franco, "lo importante" no es el máster", aunque sea "gravísimo", ni "la novela negra" del centro comercial, sino "la forma de hacer política porque llevan 20 años enfangados en la corrupción". Por ello, Franco considera que de los mismos diputados que apoyaron a los anteriores presidentes populares de la región salga el futuro presidente.

REGENERACIÓN E IGUALDAD

Así, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha defendido un proyecto basado en 225 medidas distribuidas en cuatro líneas de actuación: la regeneración democrática, la buena economía y empleo digno, los servicios públicos de calidad y la atención a los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Gabilondo ha insistido, entre otros puntos, en la lucha contra el fraude laboral, la reducción de la temporalidad en el empleo público de la Sanidad y Educación, en la transformación ecológica de la economía y en la reducción de las tasas universitarias. Por ello, el portavoz socialista ha defendido que su programa "no es de mínimos, sino de máximos" y que buscan el "máximo consenso".

Además, Gabilondo ha insistido en que es "absolutamente imprescindible" la igualdad entre hombres y mujeres y el que crea que es un aspecto lateral "no ha entendido que el mundo va a ser otro".

Por último, Gabilondo ha finalizado su intervención agradeciendo a los socialistas que le apoyan como candidato y ha defendido que respetará la voluntad de los militantes socialistas en los procesos de elección al candidato para presidir la región.