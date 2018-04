Gabilondo cree que Franco ha dado explicaciones "convincentes" sobre su CV y rechaza la "obsesión por la titulitis"

Preguntado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre qué pasa con los currículum tras el caso del máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y lo ocurrido con Franco, Gabilondo ha señalado que lo que pasa es que los CV "tenemos que hacerlos bien", de acuerdo "a la verdad y sin abrir expectativas".

En opinión de Gabilondo, no hay que tener "obsesión" por la "titulitis" porque el valor que tienen los títulos es "mejorar el conocimiento y la formación" y le llama la atención "esta recolección de títulos" cuando lo importante para ser diputado es ser "trabajador y competente".

En cuanto a Franco, ha dicho que él ha dado sus explicaciones, que le parecen "convincentes", que fue hace quince años y que era profesor de Matemáticas de apoyo. "Es verdad que hace quince años lo corrigió y también es verdad que no ha acusado a los medios de haber inventado nada, no ha dicho que hubo un error administrativo, no ha cambiado ningún acta, no ha trascrito nada raro... me parece muy bien que lo haya corregido y salido a dar explicaciones", ha sostenido.

Para Gabilondo, lo de Franco "no es el mismo tema" que el de Cifuentes porque, en su caso, entiende que la presidenta madrileña ha "obtenido un título que no ha cursado", ha entrado en connivencia con un proceder irregular de la universidad y en sede parlamentaria ha dado una versión que no es compatible con la verdad".