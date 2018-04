Gabilondo dice que la situación de Cifuentes es "insostenible" y que el PSOE abordará en breve "propuestas" al respecto

Además, ha asegurado ante los medios de comunicación tras la comparecencia de la presidenta regional este miércoles que su grupo planteará "no en demasiadas horas" alguna propuesta "que pueda afrontar esta situación".

"Pedimos que la presidenta piense si debe adoptar una decisión y nosotros nos vamos a plantear seriamente no en demasiadas horas alguna propuesta que pueda afrontar esta situación. Se va a reunir la ejecutiva del PSOE para reflexionar y decidir lo que haremos, pero nuestra intención no es hacer durar esta situación insostenible".

"Buscaremos la fórmula para hacer lograr conseguir una credibilidad consistente que es la que piden los ciudadanos", ha aseverado el portavoz socialista.

Sobre la propuesta de la comisión de investigación de Ciudadanos para llevar este asunto, Gabilondo ha asegurado que "no les satisface en absoluto". "Nos parece que el asunto no está en generar comisión de investigación para dilatar y dar tiempo y prolongar y no afrontar la responsabilidad del momento. Nosotros no estamos por esa labor. Nosotros hablamos con los demás grupos pero, lo que más nos preocupa es asumir nuestra responsabildad y ver cuál es nuestra obligación en este momento", ha añadido.

Por último, Gabilondo ha asegurado que no se sienten "en absoluto" satisfechos con las explicaciones que ha dado Cifuentes en el Pleno, ya que los documentos que ha llevado "no aportan información".

"Es un empujón más hacia adelante para ver si encuentra salida y ella debe reflexionar, si de esta manera se puede seguir mereciendo la confianza de los ciudadanos y pensaremos si debemos adoptar algún tipo de decisión firme y estamos dispuestos a hacerlo si ella no la adopta con anterioridad", ha aseverado el portavoz socialista.