Gabilondo se presenta a Adrados como candidato a la Presidencia y no apoyará a Garrido en investidura

Así lo ha indicado Gabilondo en declaraciones a los periodistas, después de haber mantenido la reunión con la presidenta del Parlamento madrileño en esa ronda de contactos que ha iniciado primeramente con el PP. Este martes, la ronda de consultas continuará con Podemos (que apoyará a Gabilondo) y Ciudadanos (que apoyará a Garrido).

"El grupo socialista como saben me propone a mi como aspirante a ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. A la luz de las informaciones también hay otro candidato, que le he comunicado -- a Adrados-- que no vamos a votar a favor en caso de que sea propuesto como presidente", ha aseverado el portavoz socialistas.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))