BELTRÁN GUTIÉRREZ DA PLANTÓN A LA COMISIÓN DEL CONGRESO QUE INVESTIGA LA FINANCIACIÓN DEL PP

El exgerente del Partido Popular de Madrid Beltrán Gutiérrez, al que se considera uno los principales artífices del supuesto sistema de financiación ilegal de esta formación, no compareció este martes en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de esta formación, en la que estaba citado a las 9.30 horas.



Según explicó el presidente de este órgano, Pedro Quevedo, el requerimiento fue comunicado “en tiempo y forma” pero ayer por la tarde el burofax y el correo certificado aún no habían sido recogidos de la oficina de Correos correspondiente.

Por ello, se suspendió la sesión hasta las 12.00 horas, cuando se retomará con la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. “No tenemos mecanismos para controlar estas situaciones que se sepa y no es fácil de resolver”, admitió Quevedo.

Explicó que mañana en la Mesa y Portavoces de esta comisión se tratarán este tipo de “incidencias” para encontrar “alguna previsión”, pese a que no sea “sencillo de resolver”. “Los juzgados tienen policía judicial pero el Congreso no tiene esto”, recordó, al tiempo que dijo que “es muy difícil saber” si Gutiérrez no ha acudido “porque se ha ido de viaje, porque no quiso o no se ha enterado”.

Preguntado por las consecuencias que podría tener esta incomparecencia, dijo que existen “mecanismos coercitivos importantes” a los que espera que no haya que llegar. “Lo más normal es que este señor sencillamente no se ha enterado o no se haya podido enterarse por las razones que sean”, opinó.

Además, el diputado de Nueva Canarias aseguró que los miembros del Grupo Parlamentario Popular que integran esta comisión le han trasladado que “no le ponen cara” ni conocen a Gutiérrez.

Desde el PSOE, el diputado Artemi Rallo consideró que esta incomparecencia desvela “con quién estamos tratando”. “Entendemos que la comisión deberá adoptar las decisiones pertinentes a los efectos de si procede demandar las responsabilidades penales que tiene en este caso no comparecer”, sentenció.



