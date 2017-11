GÜRTEL. EL PP REHÚYE VALORAR LA “ESTRATEGIA DE DEFENSA” DE BÁRCENAS

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, eludió este martes en el Fórum Europa entrar a valorar la “estrategia de defensa” de Luis Bárcenas, cuyo abogado expuso ayer ante el tribunal del ‘caso Gürtel’ el informe final en el que pide la absolución del que fuera tesorero de los populares.

En el mencionado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Maíllo no quiso hacer un pronunciamiento concreto sobre las alegaciones de la defensa de Bárcenas, que aseguró ayer que “el señor Bárcenas no se ha llevado ni una peseta de esa contabilidad" del partido que lidera Mariano Rajoy.

“Yo he sido abogado, conozco las estrategias defensa y cada uno sabe las estrategias de defensa que tiene. Son para defender a los acusados y no se hacen valoraciones de las estrategias de defensa, que son siempre de parte”, se limitó a decir a este respecto el ‘número 3’ de Mariano Rajoy en Génova.

