GÜRTEL. EL PP CREE QUE “HACÍA MUCHO TIEMPO QUE EL PARLAMENTO NO ESTABA TAN ALEJADO DE LA REALIDAD”

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, lamentó este jueves que “hacía mucho tiempo” que el Parlamento español “no estaba tan alejado de la realidad como ayer” durante la celebración del Pleno extraordinario en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció para explicar los casos de corrupción que afectan a su partido.

En una rueda de prensa en la sede del PP, definió la comparecencia de Rajoy como una “pérdida de tiempo que no servía para nada”. Además, redundó en la “inutilidad” de la misma, habida cuenta de que Rajoy ya había pedido comparecer en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP.

Defendió que Rajoy está “preparadísimo” para hablar de la corrupción como, a su juicio, lo demuestra el hecho de que ha comparecido 52 veces en el Congreso de los Diputados y ha tenido “otras tantas” intervenciones en los medios de comunicación en las que ha respondido a preguntas sobre esta cuestión.

Maíllo lamentó que “hacía mucho tiempo que el Parlamento no estaba tan alejado de la realidad como ayer” y afeó que “algunos sólo pretenden hacer juicios políticos, formulando preguntas ya contestadas y remontándose a hechos de hace 20 años ya judicializados”.

No obstante, subrayó que los líderes de del PSOE, Podemos y Ciudadanos acudirán al Senado a hablar de la financiación de sus partidos.

“¿Pedro Sánchez está preparado ir al Senado? ¿Y Rivera? ¿Pablo Iglesias, que no contestó sobre Venezuela e Irán? Irán, porque es lógico y normal que si se pide transparencia y explicaciones, se predique con el ejemplo”, remachó.

