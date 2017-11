GÜRTEL. AZNAR SIENTE "MUCHA PERPLEJIDAD" PERO DICE QUE "NO ERA EL RESPONSABLE" DE LAS FINANZAS DEL PP

- "Lo siento, si hay personas que son responsables de algo, no me siento indiferente". El expresidente del Gobierno José María Aznar afirmó este miércoles que siente "mucha perplejidad y dolor" por la implicación en la trama 'Gürtel' de políticos con los que tenía mucha relación, pero eludió cualquier tipo de culpa porque "no era el responsable" de las finanzas y de las contrataciones del Partido Popular durante los 14 años que fue su presidente.

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Servimedia, Aznar negó tener conocimiento de que en el PP existiera una contabilidad opaca con dinero negro y de que se pagaran sobresueldos de manera fraudulenta a dirigentes del partido, como considera probado la Fiscalía del 'caso Gürtel' y afirmó este martes el inspector jefe de le UDEF en el Congreso de los Diputados.

"Respeto mucho lo que diga el fiscal, pero yo no conocía eso y no puedo dar aportación al respecto", comentó. "La Justicia está actuando y me causa siempre mucha perplejidad y dolor que hay personas que uno ha conocido que se ven inmersas en situaciones que puedes pensar cómo es posible esto".

Aznar no pidió perdón expresamente por este asunto pero sí expresó su lamento. "Lo siento, si hay personas que son responsables de algo, no me siento indiferente. Lo siento mucho por ellas y por el daño que hayan podido causar", dijo.

El expresidente del Gobierno afirmó que no siente "responsabilidad" por la implicación del PP en la trama 'Gürtel', pero "indiferencia tampoco", e insistió en varias ocasiones en que como presidente del partido "no era el responsable de esto", porque la gestión ordinaria la llevaban otras personas.

Además, negó haber confiado en Francisco Correa, el jefe de la trama, e incluso haberle favorecido dentro del partido. Recalcó una y otra vez que no tenía "relación" con él pese a estar invitado a la boda de su hija Ana Aznar Botella en 2002 con Alejandro Agag. Incluso, apuntó que él no les invitó a "acontecimientos familiares", dando a entender que acudían por parte del novio.

Aznar evitó posicionarse sobre si Mariano Rajoy debería dimitir como presidente del Gobierno en el caso de que quedara probado judicialmente que el PP pagó dinero negro a sus dirigentes, aunque admitió que le "impresionan muchas cosas" que suceden en política. En este punto, trató de cambiar de tema poniendo como ejemplo que "se dan golpes de Estado (en Cataluña) y hay gente que dice que aquí no ha pasado nada".

Durante la entrevista habló también del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, con quien mantuvo una estrecha relación de amistad durante año, y admitió que sintió "mucho" cuando se suicidió fruto de vivir "una situación desesperada" por su condena sobre las 'tarjetas black' que utilizaban los consejeros de la entidad financiera.

Sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, implicado judicialmente por su gestión en Bankia, Aznar defendió que "fue un político formidable y un vicepresidente formidable" que contribuyó "de manera importante al progreso de España". Negó haberse equivocado al nombrarle y confiar en él durante ocho años de mandato gubernamental. En todo caso, dijo, "se equivocaría" el propio Rato con las decisiones posteriores que tomó sobre sus negocios.

